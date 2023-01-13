ТНМК випустив кліп та пісню про мінну безпеку. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 січня 2023

Український хіп-хоп гурт ТНМК презентував пісню "Дивись, куди ідеш" та кліп про небезпеку вибухових пристроїв і правила поводження з ними.

Онлайн-трансляція презентації відбулась на сторінці гурту в Facebook.

Вокалісти Фагот та Фоззі заспівали про небезпеку вибухових пристроїв та правила поводження з ними. Доповненням треку став анімаційний кліп у стилі аніме.

Мета проєкту – зменшити кількість нещасних випадків серед дорослих та дітей через знання про правильне поводження із вибухонебезпечними предметами.

"В мене є син, йому 12. Я розумію, скільки років ще попереду буде розміновуватися ця країна, і я хочу, щоб він був в безпеці й знав: що, де і як, по яких талонам йому робити, якщо він десь щось побачить", – розповів Олег Михайлюта, відомий як Фагот. 

Творчий проєкт створено за підтримки Фонду Східна Європа у співпраці з ДСНС України в межах програми "Дивись під ноги!", що фінансується DanChurchAid та програми "Спільнодія" – за фінансування Європейського Союзу.

Нагадаємо, "Українська правда. Життя" поспілкувалося з Фаготом із ТНМК про війну, службу та музику. 

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