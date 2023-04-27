Уламки впали на місто і пляж: у США почали розслідування вибуху ракети Starship Ілона Маска

Уряд США розслідуватиме запуск космічного корабля Starship компанії Ілона Маска SpaceX – 20 квітня ракета вибухнула у повітрі, а потенційно небезпечні уламки впали на будинки і пляжі.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило SpaceX здійснювати будь-які подальші запуски, поки не завершиться розслідування інциденту, повідомляє Space.

FAA виявило, що тестовий запуск ракети Starship 20 квітня утворив "шлейф потенційно небезпечних уламків над будинками і місцями проживання тварин, що перебувають під загрозою зникнення".

Тепер фахівці перевірятимуть, чи є запуск ракети безпечним для довкілля.

"FAA контролюватиме розслідування інциденту, пов'язаного з випробувальною місією Starship/Super Heavy.

Starship/Super Heavy зможе повернутись до польотів, якщо FAA визначить, що будь-яка система або процес, пов'язаний з інцидентом, не впливає на громадську безпеку. Це стандартна практика для розслідувань авіаційних інцидентів", – кажуть в управлінні.

Фото: SpaceX

20 квітня компанія SpaceX запустила ракету Starship, яка відірвалась від землі та вибухнула в повітрі приблизно за 4 хвилини.

Starship не змогла відстикуватись від ракети-носія Super Heavy, втратила орієнтацію і була дистанційно підірвана.

Пил і уламки впали на місто Порт-Ізабель (штат Техас), яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від стартового майданчика.

Також від уламків постраждав пляж Бока-Чіка, який є місцем гніздування птахів, що перебувають під загрозою зникнення, і морських черепах.

Жителі Порт-Ізабель повідомляли, що внаслідок запуску у них повибивало вікна, а будинки та школи були вкриті часточками, що нагадували попіл, повідомив директор екологічної правозахисної групи Sierra Club Дейв Кортез.

За його словами, стартовий майданчик SpaceX також зазнав значних пошкоджень – в ньому утворився кратер, а бетон впав в океан.

Оскільки уламки розлетілися набагато далі, ніж очікувалося, FAA застосували план реагування на аномалії.

Згідно з ним, SpaceX повинна завершити додаткові екологічні заходи безпеки, перш ніж повторно подавати заявку для отримання ліцензії на запуск.

Розслідування FAA – це стандартна практика у випадках, коли ракети збиваються з курсу, пояснюють експерти. Федеральне управління має переконатись, що Starship не загрожує громадській безпеці.

Нагадаємо, 19 квітня кияни бачили в небі дивний яскравий спалах – були припущення, що на Землю впав "мертвий" космічний супутник NASA або метеорит.

Раніше перший запуск космічної ракети компанії Virgin Orbit з території Британії закінчився невдачею. А вчора шведська дослідницька ракета випадково впала в Норвегії.