НЛО чи ППО? Соцмережі вибухнули мемами після яскравого спалаху у небі Києва

Увечері 19 квітня над Києвом помітили яскравий спалах у небі.
Українці одразу почали озвучувати версії його походження. Оскільки у цей час у Київській області оголошували повітряну тривогу, були припущення, що спрацювало ППО.
Пізніше у КМВА заявили, що яскравий спалах у небі над Києвом – результат падіння на Землю "мертвого" космічного супутника NASA або метеорита. Пізніше компанія NASA це припущення, заявивши, що RHESSI був на орбіті у той момент.
Поки що причиною події, яка привернула увагу мільйонів людей, за припущенням Головного центру спецконтролю, є "вхід космічного тіла в щільні шари атмосфери".
|Яскравий спалах у небі Київщини. Скріншот з відео Олесі Стратієнко
Поки ця інформація уточнюється, українці продовжують ділитися "народною творчістю" у соцмережах.
"Українська правда. Життя" розповідає, як люди відреагували на яскравий спалах у небі над Києвом.
Українці почали озвучувати свої версії і пояснювати причини побаченого.
Згадали і про колишнього шоумена, а нині волонтера Сергія Притулу, якому українці надонатили на супутник.
Ймовірно, дехто припускав, що спалах спричинило збиття "українського" супутника фінської компанії ICEYE.
"Супутник на місці", – запевнив Притула у соцмережах.
|Скріншот зі сторінки Сергія Притули
Користувач Генрі Чінаскі на сторінці у Facebook припустив, що ППО Порошенка збило супутник Притули.
|Скріншот зі сторінки Генрі Чінаскі/Facebook
Ще одна з версії щодо походження яскравого спалаху – прибульці.
Служба безпеки України розмістила мем, яким нагадала про хвилю реакцій, коли затримали Віктора Медведчука. На фото можна побачити нібито закутого у наручники прибульця.
|Скріншот зі сторінки СБУ
Не забули українці і про головного героя фільму "Альф". Зокрема, фронтмен гурту Karta Svitu Іван Марунич опублікував такий мем:
|Скріншот зі сторінки Івана Марунича
Нового забарвлення набула і славнозвісна фраза-відповідь захисників острова Зміїний російському кораблю.
"Космічний воєнний корабль, йди на*уй!", – пише Олексій Дрон.
|Скріншот зі сторінки Олексія Дрона
У соцмережах Glory to the national пропонують марку з українським прапором в космосі нібито від "Укрпошти".
|Скріншот зі сторінки Glory to the national
Користувачі соцмереж також згадали про старе американське кіно "Земні дівчата легко доступні", де в сюжеті головні герої – прибулець з іншої планети та дівчина, яка в нього закохалася.
"Любий, ну розкажи ще раз, як ти до нас потрапив?
– Київське ППО (відповідає він)", – жартує Олена Грозовська.
|Скріншот зі сторінки Олени Грозовської
Версія про прибульців сподобалась багатьом, тому українці в мемах не забули попросити інопланетних гостей про ленд-ліз.
|Скріншот зі сторінки Маминого Сонечка
Українці також пригадали жарти, пов’язані з горою Щекавицею, що знаходиться у Києві і де вони планували провести останні миті життя після того, як 22 вересня Путін погрожував застосувати ядерну зброю.
"Щось йо*нуло і блиснуло в небі Києва…Валєра, ти куди? На всяк випадок на Щекавицю", – жартують українці.
|Скріншот жарту про Щекавицю
Не забули українці і про скандально відомого письменника Доржа Бату та "психотерапевта" Спартака Субботу.
"Дорж Бату збив супутник НАСА над Києвом" – пише користувач соцмереж Іван Марунич.
|Скріншот зі сторінки Івана Марунича
У коментарях до його посту перепитують: "Спартаком збив?"
"НЛО прилетіло, щоб ви перестали писати про Спартака Субботу", – припустила поетеса Тетяна Власова.
|Скріншот зі сторінки Тетяни Власової