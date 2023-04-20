НЛО чи ППО? Соцмережі вибухнули мемами після яскравого спалаху у небі Києва

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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20 квітня 2023

Увечері 19 квітня над Києвом помітили яскравий спалах у небі.

Українці одразу почали озвучувати версії його походження. Оскільки у  цей час у Київській області оголошували повітряну тривогу, були припущення, що спрацювало ППО.

Пізніше у КМВА заявили, що яскравий спалах у небі над Києвом – результат падіння на Землю "мертвого" космічного супутника NASA або метеорита. Пізніше компанія NASA це припущення, заявивши, що RHESSI був на орбіті у той момент.  

Поки що причиною події, яка привернула увагу мільйонів людей, за припущенням Головного центру спецконтролю, є "вхід космічного тіла в щільні шари атмосфери". 

 Яскравий спалах у небі Київщини. Скріншот з відео Олесі Стратієнко

Поки ця  інформація уточнюється, українці продовжують ділитися "народною творчістю" у соцмережах.

"Українська правда. Життя" розповідає, як люди відреагували на яскравий спалах у небі над Києвом.

Українці почали озвучувати свої версії і пояснювати причини побаченого.

Згадали і про колишнього шоумена, а нині волонтера Сергія Притулу, якому українці надонатили на супутник.

Ймовірно, дехто припускав, що  спалах спричинило збиття "українського" супутника фінської компанії ICEYE.

"Супутник на місці",запевнив  Притула у соцмережах.

 Скріншот зі сторінки Сергія Притули

Користувач  Генрі Чінаскі на сторінці у Facebook припустив, що ППО Порошенка збило супутник Притули.

 Скріншот зі сторінки Генрі Чінаскі/Facebook

Ще одна з версії щодо походження яскравого спалаху – прибульці.

Служба безпеки України розмістила мем, яким нагадала про хвилю реакцій, коли затримали Віктора Медведчука. На фото можна побачити нібито закутого у наручники прибульця.

Скріншот зі сторінки СБУ

Не забули українці і про головного героя фільму "Альф". Зокрема, фронтмен гурту Karta Svitu Іван Марунич опублікував такий мем:

 Скріншот зі сторінки Івана Марунича

Нового забарвлення набула і славнозвісна фраза-відповідь захисників острова Зміїний російському кораблю.

"Космічний воєнний корабль, йди на*уй!", пише Олексій Дрон.

 Скріншот зі сторінки Олексія Дрона

У соцмережах Glory to the national пропонують марку з українським прапором в космосі нібито від "Укрпошти".

 Скріншот зі сторінки Glory to the national 

Користувачі соцмереж також згадали про старе американське кіно "Земні дівчата легко доступні", де в сюжеті головні герої – прибулець з іншої планети та дівчина, яка в нього закохалася.

"Любий, ну розкажи ще раз, як ти до нас потрапив?
– Київське ППО (відповідає він)",  – жартує Олена Грозовська.

 Скріншот зі сторінки Олени Грозовської

Версія про прибульців сподобалась багатьом, тому українці в мемах не забули попросити інопланетних гостей про ленд-ліз.

 Скріншот зі сторінки Маминого Сонечка

Українці також пригадали жарти, пов’язані з горою Щекавицею, що знаходиться у Києві і де вони планували провести останні миті життя після того, як 22 вересня Путін погрожував застосувати ядерну зброю. 

"Щось йо*нуло і блиснуло в небі Києва…Валєра, ти куди? На всяк випадок на Щекавицю", – жартують українці.

 Скріншот жарту про Щекавицю

Не забули українці і про скандально відомого письменника Доржа Бату та "психотерапевта" Спартака Субботу

"Дорж Бату збив супутник НАСА над Києвом" пише користувач соцмереж Іван Марунич.

 Скріншот зі сторінки Івана Марунича

У коментарях до його посту перепитують: "Спартаком збив?"

"НЛО прилетіло, щоб ви перестали писати про Спартака Субботу",припустила поетеса Тетяна Власова.

 Скріншот зі сторінки Тетяни Власової



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