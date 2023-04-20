НЛО чи ППО? Соцмережі вибухнули мемами після яскравого спалаху у небі Києва

Увечері 19 квітня над Києвом помітили яскравий спалах у небі.

Українці одразу почали озвучувати версії його походження. Оскільки у цей час у Київській області оголошували повітряну тривогу, були припущення, що спрацювало ППО.

Пізніше у КМВА заявили, що яскравий спалах у небі над Києвом – результат падіння на Землю "мертвого" космічного супутника NASA або метеорита. Пізніше компанія NASA це припущення, заявивши, що RHESSI був на орбіті у той момент.

Поки що причиною події, яка привернула увагу мільйонів людей, за припущенням Головного центру спецконтролю, є "вхід космічного тіла в щільні шари атмосфери".

Яскравий спалах у небі Київщини. Скріншот з відео Олесі Стратієнко

Поки ця інформація уточнюється, українці продовжують ділитися "народною творчістю" у соцмережах.

"Українська правда. Життя" розповідає, як люди відреагували на яскравий спалах у небі над Києвом.

Українці почали озвучувати свої версії і пояснювати причини побаченого.

Згадали і про колишнього шоумена, а нині волонтера Сергія Притулу, якому українці надонатили на супутник.

Ймовірно, дехто припускав, що спалах спричинило збиття "українського" супутника фінської компанії ICEYE.

"Супутник на місці", – запевнив Притула у соцмережах.

Скріншот зі сторінки Сергія Притули

Користувач Генрі Чінаскі на сторінці у Facebook припустив, що ППО Порошенка збило супутник Притули.

Скріншот зі сторінки Генрі Чінаскі/Facebook

Ще одна з версії щодо походження яскравого спалаху – прибульці.

Служба безпеки України розмістила мем, яким нагадала про хвилю реакцій, коли затримали Віктора Медведчука. На фото можна побачити нібито закутого у наручники прибульця.

Скріншот зі сторінки СБУ

Не забули українці і про головного героя фільму "Альф". Зокрема, фронтмен гурту Karta Svitu Іван Марунич опублікував такий мем:

Скріншот зі сторінки Івана Марунича

Нового забарвлення набула і славнозвісна фраза-відповідь захисників острова Зміїний російському кораблю.

"Космічний воєнний корабль, йди на*уй!", – пише Олексій Дрон.

Скріншот зі сторінки Олексія Дрона

У соцмережах Glory to the national пропонують марку з українським прапором в космосі нібито від "Укрпошти".

Скріншот зі сторінки Glory to the national

Користувачі соцмереж також згадали про старе американське кіно "Земні дівчата легко доступні", де в сюжеті головні герої – прибулець з іншої планети та дівчина, яка в нього закохалася.

"Любий, ну розкажи ще раз, як ти до нас потрапив?

– Київське ППО (відповідає він)", – жартує Олена Грозовська.

Скріншот зі сторінки Олени Грозовської

Версія про прибульців сподобалась багатьом, тому українці в мемах не забули попросити інопланетних гостей про ленд-ліз.

Скріншот зі сторінки Маминого Сонечка

Українці також пригадали жарти, пов’язані з горою Щекавицею, що знаходиться у Києві і де вони планували провести останні миті життя після того, як 22 вересня Путін погрожував застосувати ядерну зброю.

"Щось йо*нуло і блиснуло в небі Києва…Валєра, ти куди? На всяк випадок на Щекавицю", – жартують українці.

Скріншот жарту про Щекавицю

Не забули українці і про скандально відомого письменника Доржа Бату та "психотерапевта" Спартака Субботу.

"Дорж Бату збив супутник НАСА над Києвом" – пише користувач соцмереж Іван Марунич.

Скріншот зі сторінки Івана Марунича

У коментарях до його посту перепитують: "Спартаком збив?"

"НЛО прилетіло, щоб ви перестали писати про Спартака Субботу", – припустила поетеса Тетяна Власова.