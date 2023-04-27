Скандальний підручник "Основи здоров'я" можуть відправити на повторну експертизу – Совсун

Депутатка Інна Совсун заявила, що Міністерство освіти і науки просить Інститут модернізації змісту освіти провести повторну експертизу підручника "Основи здоров’я" для 8 класу, у якому помітили сексистські твердження.

Зокрема, у підручнику за 2016 рік йшлося про те, що коротка спідниця, декольте, їзда автостопом, розмова з малознайомими людьми та багато інших дій можуть спровокувати ґвалтівника. У книзі за 2021 рік деякі тези прибрали, але загальна ідея збереглася.

Совсун каже, що на її прохання Міносвіти видало ІМЗО розпорядження – провести повторну експертизу підручника та переглянути рішення про грифування "рекомендовано МОН". Водночас в ІМЗО запевнили, що розділ про віктимну поведінку виключили з програми, а книгу за 2021 рік не надрукували через брак коштів.

Реклама:

"Пам'ятаєте підручник "Основи здоров’я", що викликає іспанський сором? Там, де дітям забивають голови тезами на зразок "жертви провокують насильника короткою спідницею, яскравим макіяжем, походом на дискотеку" та іншим токсичним сміттям.

Нарешті у Міністерства освіти з'явилася політична воля, щоб подіти цей пекельний підручник кудись подалі від українських шкіл", – написала депутатка.

Уривок з підручника за 2016 рік

За словами Совсун, розпорядження МОН дасть змогу вилучити підручник "Основи здоров’я" з навчального процесу.

"Далі я б ставила питання ширше – як боротися з випадками ceкcyaльного насилля та домагань у школах?

Реклама:

Варто розробити навчальні матеріали та тренінги для вчительства на тему ceкcyaльної освіти й запобіганню насиллю", – каже Совсун.

Вона пропонує запросити до обговорення міжнародні організації, доказових лікарів, фахівців із ceкcyaльної освіти та запобігання ґендерно зумовленому нacильству.

"Ми також маємо прослідкувати, щоб напрацьовані матеріали дійшли до всіх шкіл. Слід невідкладно розробити алгоритм реагування на ceкcyaльне насильство та переслідування, зокрема шантаж інтимними фото та відео, переслідування онлайн або у закладах освіти – за аналогією з алгоритмом протидії цькування, булінгу, що вже закріплений у законодавстві", – пише депутатка.

Що це за скандальний підручник?

Уривок з "Основ здоров'я" для учнів 8 класу (Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.)

Підручник з "Основ здоров’я" для учнів 8 класу закладів загальної середньої освіти авторства Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В. критикували за сексистські та антинаукові твердження.

У версії книги за 2016 рік, зокрема, є цілий розділ про "віктимну поведінку", де перелічеоно речі, жести й поведінку дівчини, які нібито можуть спровокувати на зґвалтування.

Там наведені такі приклади "віктимності": яскравий макіяж, декольте, коротка спідниця, флірт, дотики, "неоднозначні погляди", "приймати запрошення прогулятися в парку або зайти до когось додому, коли там нікого нема", "брати від незнайомих чи малознайомих людей гроші або подарунки".

Також у підручнику була пам’ятка "Як уникнути сексуального насильства", в якій дітям рекомендували уникати ситуацій, де можливе насильство, рішуче захищатися, "триматися з гідністю", брехати кривднику, що у дитини СНІД тощо.

Ці тези критикували правозахисники, активісти, психологи. Зокрема, психологиня Катерина Гольцберг звертала увагу на сексизм у підручнику і неправильне трактування авторами "віктимної поведінки" та віктимології як такої.

Версія розділу за 2016 рік

У версії посібника за 2021 рік скандальний розділ скоротили, замінивши "віктимну" поведінку на "небезпечну". Однак у короткій табличці все одно йшлося про те, що спровокувати насильство можна яскравим макіяжем.

Обидва підручники свого часу отримали гриф гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України". Утім, Інститут модернізації змісту освіти запевняє, що тему про віктимну поведінку в школі вже не вивчають.

"Гриф Міністерства освіти і науки України надається підручникам строком на п’ять років.

Підручник 2016 року видання наразі не використовується в освітньому процесі, оскільки термін дії грифа закінчився", – повідомило відомство 26 березня у відповідь на запит "Української правди. Життя".

Підручник 2021 року створили відповідно до чинної на той час навчальної програми з навчального предмета "Основи здоров’я".

"Він має гриф, але як і більшість інших підручників для 8 класу у 2021 році через відсутність фінансування не був надрукований", – кажуть в Інституті модернізації.

Також у 2022 році оновився зміст навчальних програм, зокрема й з предмета "Основи здоров’я", яким надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" (наказ Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року No 698).

"В оновленій програмі вилучено тему щодо віктимної поведінки. Натомість введено тему щодо кримінальної відповідальності за злочини сексуального характеру", – наголошують в Інституті модернізації.