"Основи сім'ї": чи будуть шкільний курс, який звинувачують у дискримінації, викладати дітям, і в якому вигляді

Деяким 10-11 класам у 2019 році почали викладати факультативний предмет "Основи сім'ї".

Багатьом батькам не сподобалося, що їхніх дітей у "дискримінаційній та сексистській формі" навчатимуть щасливого подружнього життя та турботи про дітей, і курс вирішили переглянути.

У 2020 році "Основи сім’ї", за умови перевидання посібників, знову хочуть повернути у школи.

Так вирішив Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти та науки.

Через це знову розгорівся скандал.

Деякі батьки продовжують вважати, що його не можна викладати в школах, інші – вимагають повернути його у програму.

Сам автор курсу Адріан Буковинський стверджує, що предмет хочуть заблокувати "певні чиновники, ліберали та антисімейні сили".

"Українська правда. Життя" розбиралася у ситуації та спробувала відповісти на такі запитання:

Чи буде курс "Основи сім’ї" в школах та за яких умов?

Що змінять, а що залишать у курсі?

Наскільки зміни суттєві та чи можна у такому вигляді викладати курс?

У листопаді 2019-го комісія вирішила призупинити викладання цього курсу в школах, однак 9 квітня 2020 року дозволила відновити при умові, якщо автор внесе необхідні зміни та перевидасть посібники

Передісторія

У 2018 році курс "Основи сім’ї" для учнів 10-11 класів схвалила науково-методична комісія з проблем виховання дітей та учнівської молоді.

У 2019 році його обрали як вибіркову дисципліну в 132 школах.

Проте зміст підручника обурив деяких батьків через сексистські, дискримінаційні та антинаукові твердження.

Наприклад, там звучали такі тези:

"Дружина від природи – більш ефективний вихователь і може допомогти чоловікові усвідомити своє батьківство і стати успішним батьком. // Моліться за нього, зокрема разом з дітьми".

"Діти, що виховуються в інтернатних закладах, більше схильні до скоєння злочинів".

Батьки звернулись до МОН з проханням зробити антидискримінаційну експертизу курсу.

Цю експертизу "Основи сім’ї" не пройшли раніше, оскільки вимога щодо неї є лише для підручників з обов’язкових предметів, які друкують за державний кошт.

Станом на 4 грудня 2019 року (дату розгляду цього звернення), до МОН надійшло 6 індивідуальних звернень і колективне звернення народних депутатів (3 депутати) України зі скаргою на освітній комплекс.

Але було ще 95 індивідуальних і колективних звернень на його підтримку, повідомили у міністерстві.

У листопаді 2019-го комісія вирішила призупинити викладання цього курсу в школах, однак 9 квітня 2020 року дозволила відновити при умові, якщо автор внесе необхідні зміни та перевидасть посібники.

Що не так з підручниками. Зауваження експертів

Антидискримінаційну експертизу проводили четверо експертів. "Українська правда. Життя" поспілкувалася з трьома із них.

Ось основні проблеми підручників, які вони виокремили.

Курс лобіює інтереси лише окремої категорії людей в Україні.

"Там спостерігається християноцентризм, тобто не враховуються інтереси дітей, які, наприклад, інших вірувань.

Багато етноцентризму. Взагалі не згадується, що є діти – представники інших націй.

Крім того, там лише певна точка зору на ідеал сім’ї", – каже експертка та докторка соціологічних наук Ольга Расказова.

Основне зауваження антидискримінаційної експертки та докторки соціологічних наук Олени Стрельник щодо підручників стосувалося того, що "робочі зошити або явно, або приховано транслюють релігійний погляд на сім’ю, про що не згадано в анотації цього підручника".

"Якщо автори задекларували б, що це курс з релігійним спрямуванням, то принаймні були би чесними.

Але це би не зняло інших проблем зі змістом", – зауважує Стрельник.

Ілюстрація з підручника "Основи сім'ї", 10 клас. Тема "Духовна зрілість"

Курс дискримінує дітей різних категорій.

"Наприклад, завдання "Намалюйте плакат і зробіть сувенір для дитини-сироти" – не дуже коректно, навіть у супроводі вчителя.

Це ж не якийсь зоопарк, в який ми підемо і подивимося цих дітей.

Діти, які втратили батьків, також навчаються з дітьми у повних сім’ях.

Так само – люди з інвалідністю. Не можна їх виокремлювати: "А давайте зробимо для них щось краще, ніж для інших". Це також ексклюзія і дискримінація", – пояснює експертка Ольга Расказова.

Частина даних, на які спирається авторський колектив, неперевірені. Або відсутні посилання на джерело.

"Дані, на які спирається авторський колектив зокрема щодо кількості абортів, щодо впливу розлучень на соціальні проблеми, неперевірені, не наведено жодних посилань на такі дослідження, і використання частини цих даних носить маніпулятивний характер.

Наприклад, я зробила зауваження щодо наведених хибних даних про кількість абортів в робочому зошиті для 10 класу.

Дані були застарілими, і нові дані, доступні в центрі медичної статистики, не відповідали тим, які були подані в підручнику", – каже експертка Олена Стрельник.

Відсутність плюралізму думок.

"Автор доволі наполегливо просуває християнські цінності, подекуди перемішуючи їх з загальнолюдськими цінностями.

Це не зовсім правильно, тому що є відповідні рішення Європейського суду з прав людини, які говорять, що школа – це не місце для місіонерської діяльності.

У школі дітей мають навчати різним поглядам.

Так, ми знаємо, що Конституція говорить, що батьки мають право виховувати свою дитину в дусі, який панує в сім’ї, але школа не повинна цього робити", – пояснює експерт та кандидат юридичних наук Володимир Селіваненко.

Він зазначає, що автор не обов’язково має вилучати погляди, які транслює у підручнику, але повинен надати різний спектр думок, зокрема тих, які узгоджуються законодавством.

Деякі визначення, застосовані в цьому підручнику, не відповідають законодавчим визначенням.

"З того, що я виявив, це було досить вільне трактування, і подекуди автор підміняв поняття сім’я/шлюб.

Проте, наскільки я бачив в коментарях до моїх зауважень, то автор має намір це виправити", – каже Селіваненко.

Ілюстрація з підручника "Основи сім'ї", 11 клас.

Тема "Загрози для інституції сім'ї. Офіційний і "цивільний" шлюби"

У висновках антидискримінаційної експертизи можна побачити ще багато зауважень і проблем. З документами можна ознайомитися тут.

Наприклад, Рассказова зауважує: "Автор просуває у свідомість підлітків думку, що у суспільстві існує усього дві моделі розвитку особистості, обидві як точку відліку мають появу дитини у сім’ї. У першій моделі дитина "з часом потрапляє у різні середовища, відвідує гуртки, секції тощо. У шість років іде до школи". Як наслідок, отримані навички і переконання переростають у систему цінностей, яка може бути різною і яку може задекларувати сама дитина, обравши певну варіативну ієрархію. Друга модель "втілюється в сім’ях, де батьки свідомі, духовно багаті, живуть з вірою в серці..", а, відповідно, дитині не потрібні інші виховні впливи, вона має лише один шлях розвитку – наслідувати систему цінностей батьків, бо така система подається автором як єдино вірна". Відповідь на зауваження: В антидискрімінаційному висновку вказано, що "автор просуває у свідомості підлітків думку, що у суспільстві існує усього дві моделі розвитку особистості …у сім’ї та не в сім’ї". На нашу думку, інших моделей не існує, подібне порівняння моделей розвитку особистості є логічно виправданим.

Експерти наголошують, що проблема курсу не в тому, що його пропонують дітям у школі, а у тому, як його подає автор.

"Я не виступаю проти курсу як такого. Я розумію, що в українській сім’ї доволі велика кількість проблем. Я поважаю релігійні погляди батьків.

І припускаю, що частина батьків була би не проти такого способу викладання курсу "Основи сім’ї", але я боюся, що деякі, хоч і дали згоду, достеменно не знали зміст програми", – розповідає Олена Стрельник.

За її словами, в цих підручниках є багато позитиву.

"Зошит для 11 класу містить такі важливі теми, як побудова взаємин між різними поколіннями, спільне проведення часу з дітьми, виховання дітей, утворення безпечного і турботливого середовища в сім’ї.

Актуалізується тема відповідального батьківства. Критично переглядаються стереотипи, що виховання – це справа жінки. На деяких сторінках наголошується на важливості ролі батька і його близькості з дітьми", – додає Стрельник.

Але за "доволі серйозними порушеннями" авторський колектив не може донести ці позитивні моменти.

Ілюстрація з підручника "Основи сім'ї", 10 клас.

З розділу "Гідний партнер — знайти чи стати?"

Також автор і колектив, який його консультував, формально поставилися до зауважень, стверджує Ольга Расказова:

"Деякі мої фрази вирвані з контексту і відповідь: "Ми не згодні експерткою, бо вона є "лівоцентричною феміністкою".

Я вважаю, що це взагалі не відповідь, а оцінка мене як людини і моєї позиції.

Хоча я, проводячи експертизу, не представляла певної позиції, політичної чи феміністичної. Я є сертифікованою експерткою. І є певні алгоритми і критерії оцінки, якими я користувалася".

Експертка вважає, що з авторами курсу потрібен діалог.

"Я розумію, що вони не хочуть нічого поганого.

Вони пишуть: ми хочемо відстоювати національні і сімейні цінності". Ніхто ж не проти сім’ї.

Мої зауваження стосувалися того, як сприйматимуть це діти, наскільки це коректно стосовно дітей.

А відповіді такого плану, що "Сухомлинський зазначив" і ще декілька прізвищ науковців показують, що ми говоримо на різних мовах", – додає Расказова.

Що не так із процедурою схвалення курсу

Автор курсу Адріан Буковинський розповів "Українській правді. Життя", як працював із зауваженнями від антидискримінаційної експертизи:

"Спочатку комісія прийняла рішення надати автору усі зауваження, які поступили.

В мене було приблизно два місяці, щоб підготувати відповіді.

15 лютого ця робота була завершена і подана. Таким чином члени комісії бачили кожне зауваження та відповідь на нього".

Буковинський уточнює, що там, де зауваження було слушне, колектив з ним погоджувався і відповідно формулював текст змін, який буде внесено в підручники.

"Якщо ми не погоджувалися із зауваженням, то ґрунтовно надавали наукові докази та аргументи (деякі з них ви можете почути на прес-конференції).

Ці матеріали були надіслані кожному члену комісії і понад півтора місяці члени комісії їх вивчали.

9 квітня комісія ухвалила рішення відновити дію схвалення програми", – розповідає автор курсу.

В Інституті модернізації змісту освіти МОН у відповіді на запит "Українській правді. Життя" повідомили, як відбувалося повторне схвалення курсу:

"Автором було надано обґрунтовану відповідь та доопрацьовано рукопис освітнього комплексу "Основи сім’ї".

Науково-методична комісія з проблем виховання дітей та учнівської молоді розглянула результати опрацювання матеріалів громадської антидискримінаційної експертизи Буковинським А. Й., автором освітнього комплексу "Основи сім’ї" для учнів 10-11 класів, та ухвалила рішення відновити дію схвалення для використання у закладах загальної середньої освіти освітнього комплексу "Основи сім’ї" для учнів 10-11 класів /автор: Буковинський А. Й./ за умови перевидання (протокол No 2 від 09.04.2020).

Тобто комісія вирішила, що змін, які погоджуються внести автори підручника, достатньо, і схвалила його використання в школах.

Експерти стверджують, що відповідей автора на свою експертизу до прийняття рішення не бачили, і отримали їх лише після прийняття рішення комісією ІМЗО. І то не на всі.

"9 квітня, як виявилося, було засідання науково-методичної ради, на якій прийняли рішення про відновлення дозволу про використання цього підручника.

Про це засідання я нічого не знав. Я довідався про його результати 29 чи 30 квітня абсолютно випадково з посту у Facebook. Відповіді нам надійшли, якщо я не помиляюся, 4 травня.

Я жодного разу не мав контакту чи навіть натяку на бажання контактувати з боку автора.

Жодних проектів підручника після того, як були мною та колегами подані зауваження, я більше не бачив", – розповідає Володимир Селіваненко.

"На сьогодні я отримала відповідь тільки на частину своїх зауважень по одному із робочих зошитів", – каже антидискримінаційна експертка та докторка соціологічних наук Олена Стрельник.

Тобто діалогу між антидискримінаційними експертами і автором підручника не було.

Ймовірно, процедурою не передбачено обов’язковий повторний перегляд правок антидискримінаційними експертами.

Все б нічого, але в компетентності і правильності рішення комісії варто засумніватися. З двох причин.

По-перше, обидва рішення про схвалення курсу приймала одна і та ж комісія.

"Видається дивним, що ті люди, які схвалили курс, до якого виникло багато запитань, тим самим складом приймають рішення щодо відновлення курсу.

Найімовірніше, що рішення буде прийняте те ж саме. Дуже не просто зізнатися в тому, що був допущений недогляд чи помилка", – каже радниця міністерки освіти та науки Олена Масалітіна.

За її словами, сюди було б варто залучити також зовнішніх експертів.

По-друге, у комісію входить Леся Корецька — рецензентка книжок Буковинського та співавторка курсу "Сімейні цінності", який раніше заборонило міністерство.

А ще Міністерство освіти розформовує ці комісії при ІМЗО.

"Ми ставимо крапку в епопеї з науково-методичними комісіями МОН, зокрема, з проблем виховання дітей та учнівської молоді.

МОН припиняє повноваження відповідних комісій, склад яких сформовано в 2011 році", – розповіла "Українській правді. Життя" очільниця МОН Любомира Мандзій.

Олена Масалітіна додає, що експерти вже давно, з огляду на реформу, наголошували, що ці комісії – не найкращий механізм для того, щоб приймати рішення про надання грифів і схвалення курсів.

Що змінять в курсі?

Автор курсу зазначає у Facebook, що зміни будуть незначними.

Це підтверджують і антидискримінаційні експерти.

"З моїх зауважень автори прийняли тільки два і намагаються змінити.

Всі решта, на мій погляд, це просто критика моєї роботи і моментів, які я намагалася донести. "Ми не приймаємо, бо ми вважаємо, що краще знаємо, як треба виховувати", – каже Ольга Расказова.

"В мене є побоювання, що текст підручника, можливо, і буде переопрацьовано. Формально якісь гострі моменти і змінять, але сутнісні враховані не будуть", – каже Стрельник.

Тільки експерт, який аналізував юридичну частину, стверджує, що автор курсу формально погодився з більшістю зауважень.

Наприклад, Буковинський не виправлятиме частини про аборти, не доповнить їх поглядами науковців і залишить тільки релігійний підхід до теми.

Ілюстрація з підручника "Основи сім'ї", 10 клас.

Тема "Контрацепція чи відповідальність?"

Твердження, що пари, які мали секс до шлюбу, частіше розлучаються, залишиться.

Його доповнять дослідженнями Асоціації сексологів і сексотерапевтів України.

Чого не буде?

Наприклад, автори приберуть твердження про те, що "діти, які ростуть без належної участі батьків, більше схильні до скоєння злочинів" та "діти з неповних сімей здебільшого вчаться набагато гірше".

Не буде речення "якщо хлопець і дівчина вступають в інтимні стосунки, то за цим майже завжди настає розрив відносин".

Для того, щоб зрозуміти, чи цих змін достатньо, ми попросили проаналізувати зауваження та відповіді автора курсу фахівців, які не мали стосунку до цієї експертизи.

Тамара Марценюк, кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології НАуКМА та гендерна експертка Української гельсінської спілки з прав людини вважає, що автор курсу врахував тільки деякі несуттєві зауваження експертів.

"Найбільш доцільний коментар стосувався чіткого позиціонування книги.

Дійсно, у назву підручника "Основи сім’ї" варто було б додати після двокрапки: "на основі консервативного християнського світобачення", а у вступі чи анотації книги зазначити, погляди вірян яких церков відображено у навчальних матеріалах.

Це все потрібно, аби не вводити батьків дітей в оману щодо теоретико-методологічних засад підручника", – додає експертка.

Марценюк зауважує, що замість того, щоб змінювати вказані експертками стереотипні ситуації (наприклад, про втручання тещі в особисте життя подружжя), автор відповідає: "Велика заслуга авторського колективу полягає в правдивості та компетентності висвітлення таких ситуацій, що забезпечує реалізацію дидактичного принципу зв’язку з життям".

А також експертка бачить у словах автора протиріччя:

"З одного боку, він зазначає, що "старшокласники мають право і повинні знати про негативні наслідки подібних речей. Приховувати від них правдиву і об’єктивну інформацію – це вводити їх в оману".

З іншого боку, про контрацепцію надається досить однобока інформація (у стилі нагнітання "моральних панік" – перекручування і приховування статистичних даних), на що вказують експертки".

Ще одну проблему Марценюк бачить у тому, що у відповідях на зауваження автор звинувачує експертку:

"Засадничі коментарі експерток не були враховані, натомість одну з них було звинувачено у тому, що "це є суб’єктивною думкою експертки, яка має феміністичні та ліволіберальні погляди".

Автору так само варто відкрито заявити про свої консервативні християнські погляди на сім’ю та шлюб, які доцільні, але саме у випадку чіткого позиціонування курсу.

Автор не розуміє змісту законів України, зокрема, "Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків" (2005), поняття гендерна рівність, розмаїття і суті явища фемінізму (серед якого є такий напрямок як теологічний фемінізм)".

Юрист Олексій Тараканов, який також проаналізував зауваження та відповіді на експертизу, вважає, що у доповненнях та змінах, які пропонує внести автор, також є маніпуляції, неточності, а деякі відмови від правок погано аргументовані.

Він зазначає, що визначення аборту як вбивства, яке подає автор у підручнику, є неправильним:

"Автори можуть скільки завгодно цитувати думки певних науковців, але твердження "аборт – це вбивство" є відвертою неправдою, тому що вбивство юридично можливо лише після народження дитини.

Держава дає визначення терміну вбивство, дає визначення, що життя (як життя дитини, людини) охороняється після народження життєздатної дитини".

Марценюк зауважує, що підручник "Основи сім’ї" можна використовувати у навчальному процесі, але тільки за умови його ретельного доопрацювання відповідно до фахових коментарів.

Позиція автора курсу

У листі членам науково-методичної комісії Буковинський зазначає, що "навчально-методичний комплекс "Основи сім’ї" є однією з відповідей на суспільні виклики, що склалися у державі на сьогодні".

Проте вважає, що "заінтересованими особами з листопада 2019 року розпочато брутальну кампанію з дискредитації програми "Основи сім’ї".

Буковинський у коментарі "Українській правді. Життя" зауважує, що "усі слушні зауваження були враховані і внесені в рукопис".

"Також були рекомендовані зміни, які ми відмовилися вносити.

Це не результат нашого настрою чи бажання. Були деякі рекомендації необгрунтовані та ненаукові. На кожну рекомендацію було дано змістовне наукове обґрунтування.

Частина науковців, які брали участь у цих обґрунтуваннях зазначена в листі до комісії. А загалом фахівців з науковими ступенями, які брали участь у підготовці відповідей, було 12", – додає автор курсу.

Автор курсу Адріан Буковинський

То чи буде курс у школах?

Поки не відомо.

Його присутність залежить від декількох чинників.

(щоб переглянути чинники, скористайтеся стрілочками)

1 Чи перевидадуть підручники. Це було умовою для повернення від комісії. Автор курсу каже, що планує встигнути з підручниками до початку навчального року. "Перевидати сподіваємося до нового навчального року. В скорому часі в МОН буде подано зразки нових підручників та методичних матеріалів для вчителя. Вони будуть перевірені на предмет внесення усіх необхідних змін, згідно затвердженого комісією варіанту, і питання буде закрито", – розповідає Буковинський. 2 Чи будуть ці підручники безкоштовними або чи матиме на них кошти місцева влада. За державні кошти друкуються тільки підручники з обов’язкових предметів, для курсів на вибір такої можливості не дають. Але батьки не можуть купувати підручники за власні гроші. Це передбачає новий закон "Про повну загальну середню освіту", каже очільниця МОН Любомира Мандзій. Їх можуть закупити або місцева влада, або меценати. Тобто якщо підручники будуть платними, це блокує їхню присутність у шкільній програмі. Буковинський каже, що підручники безкоштовними бути не можуть, оскільки потрібно оплатити поліграфію, але запевняє, що з батьків кошти на закупівлю підручників збирати не будуть: "Будемо залучати благодійників, меценатів. А на сайті програми підручники можуть придбати усі охочі. Також буде зроблена безкоштовна електронна версія для учнів, які вивчають даний предмет. Варіантів буде достатньо". 3 Чи перевірятиме ці підручники антидискримінаційна комісія ще раз. Зважаючи на зауваження, які є в експертів антидискримінаційної експертизи, цей курс повернули б на розгляд ще раз, якщо була б така можливість. Наскільки це ймовірно, поки не відомо. 4 Чи новий наказ зможе скасувати рішення комісії до того, як курс розпочнуть викладати. Міністерство освіти і науки розробило нове положення про грифування, яке змінить підхід до надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам. Поки що точні критерії не відомі. МОН оприлюднить документ після його підписання. 5 Чи оберуть цей курс батьки і діти. Якщо курс "Основи сім’ї" зможе пройти всі етапи, названі вище, а експертиза в ньому не виявить порушень, у будь-якому разі він залишається предметом на вибір. І в міністерстві наголошують, що на його викладання має бути згода батьків, хоча часто вони навіть не знають, що мають право вибирати курси зі своїми дітьми. "І поки не буде рішення батьків і учнів, предмет не може бути введений до освітньої програми", – додає Мандзій.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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