Не лише сакури та магнолії: в Ужгороді розквітли понад 40 тисяч тюльпанів. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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27 квітня 2023

Цієї весни на вулицях Ужгорода розквітли тисячі тюльпанів, які висаджували у 2023-му та минулих роках. 

Загалом розквітло близько 42 тисячі квітів, повідомляють в Ужгородській міській раді. 

У місті можна побачити тюльпани різних кольорів та сортів, зокрема: Фабіо, Антарктика, Санловер, Пурісіма, Блю Даймонд, Перпл Джекет, Сансет, Перпл Крістал, Барселона. 

"Найбільші локації тюльпанів – на проспекті Свободи, площах Шандора Петефі, Народній, Поштовій, транспортних колах площ Богдана Хмельницького, Георгія Кірпи, перехресті вул. Марії Заньковецької і Тиводара Легоцького, вул. Возз’єднання, розворотному майданчику та транспортному колі на вул. Миколи Бобяка", – додають у відомстві.

В Ужгороді розквітли тисячі тюльпанів. Усі фото: Ужгородська міська рада

Тюльпани сортів Сансет, Антарктика та Санловер

Тюльпани сорту Фабіо

Тюльпани Антарктика

Тюльпани Перпл Джекет

Квіти висаджували у 2023-му та минулих роках. На фото – алея тюльпанів різних сортів

Мікс тюльпанів сорту Пурісіма та Блю Даймонд

А це – тюльпани сорту Санловер

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