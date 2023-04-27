Не лише сакури та магнолії: в Ужгороді розквітли понад 40 тисяч тюльпанів. ФОТО

Цієї весни на вулицях Ужгорода розквітли тисячі тюльпанів, які висаджували у 2023-му та минулих роках.
Загалом розквітло близько 42 тисячі квітів, повідомляють в Ужгородській міській раді.
У місті можна побачити тюльпани різних кольорів та сортів, зокрема: Фабіо, Антарктика, Санловер, Пурісіма, Блю Даймонд, Перпл Джекет, Сансет, Перпл Крістал, Барселона.
Реклама:
"Найбільші локації тюльпанів – на проспекті Свободи, площах Шандора Петефі, Народній, Поштовій, транспортних колах площ Богдана Хмельницького, Георгія Кірпи, перехресті вул. Марії Заньковецької і Тиводара Легоцького, вул. Возз’єднання, розворотному майданчику та транспортному колі на вул. Миколи Бобяка", – додають у відомстві.
|В Ужгороді розквітли тисячі тюльпанів. Усі фото: Ужгородська міська рада
|Тюльпани сортів Сансет, Антарктика та Санловер
|Тюльпани сорту Фабіо
|Тюльпани Антарктика
Реклама:
|Тюльпани Перпл Джекет
|Квіти висаджували у 2023-му та минулих роках. На фото – алея тюльпанів різних сортів
|Мікс тюльпанів сорту Пурісіма та Блю Даймонд
|А це – тюльпани сорту Санловер
Читайте також: Їстівні квіти: як красиво урізноманітнити раціон