"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета. ВІДЕО

Ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький під час фестивалю "Студвесна" погрожував студентам через жарти про ексміністра освіти Сергія Шкарлета.

Про цей випадок повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

Спершу студенти та випускники показали гумористичну мініатюру про мітинг проти Шкарлета.

"Ще вчора він був Лев Толстой, а вже сьогодні – звичайна людина", – зауважила випускниця на сцені перед початком гумористичної імпровізації.

На відео можна побачити, як один із "мітингувальників" виступає проти "гей-парадів", а потім вимагає від іншого показати плакат. На ньому написано "Вєрнітє Шкарлєта". Жартома хлопці вказують на помилку, перевертають плакат, а там – портрет Януковича.

Після виступів ректор НАУ Максим Луцький зі сцени заявив, що не допустить жодної політики в університеті.

"Як вихована людина, якщо ще раз побачу, що прізвище міністра кидається на пол, я за себе не ручаюсь", – заявив ректор НАУ.

Луцький також стверджує, що Шкарлет нібито "багато зробив, зокрема, для НАУ за 3 роки".

"Кошик нагороди, нашій міжнародній підтримці і так далі. Тому не можна з неповагою відноситись. Історія буде робити оцінку. Але тут політики не буде", – каже він.

Виступ ректора супроводжувало обурення студентів.

З огляду на реакцію Луцького Ксенія Семенова припустила, що надалі від студентів вимагатимуть погодження жартів перед виступом.

Нагадаємо, Луцький планував стати ректором НАУ у 2015 році, однак тоді ексміністр освіти і науки Сергій Квіт звільнив і Луцького, і його команду. Шанс повернутися в НАУ зʼявився лише у 2020 році, коли міністром став Сергій Шкарлет.

Луцький зі Шкралетом "піаряться" зі зброєю

Максим Луцький відомий "дружбою" з родиною експрезидента-втікача Віктора Януковича та кумівством з ексміністром освіти Дмитром Табачником.

Раніше ми писали, що звільнення ректора НАУ – один із кроків, яких очікують від нового міністра освіти і науки Оксена Лісового.

Варто зазначити, що ректора НАУ також підозрюють в організації корупційних схем, зокрема із землями, прилеглими до університету, незаконним звільненням професора та відрахуванням голови студради через участь у мітингу проти Шкарлета. Протести відбувались у 2020 році в столиці. Студенти висловлювали своє незадоволення призначенням Шкарлета на посаду.

Крім того, цікаво, що ректор НАУ підпадає під закон про люстрацію, але перевірки не проходив.

Нагадаємо, Максим Луцький також "прославився" фото зі Шкарлетом. Влітку 2022 року вони зробили фото у бронежилетах та з автоматами у воєнному "пікселі". Після цього у соцмережах прокотилась хвиля обурення, що ані тодішній міністр освіти, ані ректор НАУ не перебувають на робочих місцях, натомість – "піаряться зі зброєю".