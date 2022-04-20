"Не заздримо нозі Шкарлета": українці обговорюють "бойові" фото міністра освіти та ректора НАУ

Депутат Київради Михайло Наконечний опублікував фото із міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом та ректором Національного авіаційного університету Максимом Луцьким, на якому обидва позують у військовій формі в бронежилетах та з автоматами.

Така світлина освітян викликала обурення користувачів у Facebook.

Зокрема, українців здивувало чому працівники освітньої сфери одягнені у військову форму та ходять зі зброєю у Києві.

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Варто зауважити, що згодом Наконечний видалив допис зі своєї сторінки у соцмережі.

Фото: Ксенія Семенова

Проте раніше на нього звернула увагу інша депутатка Київради – Ксенія Семенова.

Вона розкритикувала міністра та ректора через "бойові" фото у столиці, коли основні дії тривають на сході України.

"Міністр – фултайм робота, ключова посада. Як і ректор. Ти не можеш трошки міністром попрацювати, трошки в ТРО постояти на посту. Віддайте броніки і форму хлопцям на схід і не ганьбіться. Що це за печерні розваги?" – написала вона у Facebook.

Фото: пост Ксенії Семенової

Людей також обурило, що міністр у основний робочий час фотографується з автоматом у важкий період для освітньої сфери.

"Колись би раніше, я б сказав, що якщо Шкарлет не на роботі, це добре, бо таким чином він захищає освіту від себе, менше Шкарлет на роботі, менше робить, але, ну блін, серйозно Міністр, це державна служба, це неймовірно важлива посада", – пише Андрій Кулібаба.

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Фото: пост Андрія Кулібаби

Подібні фото деякі користувачі охрестили "огидним явищем", а Шкарлета та Луцького назвали "селфівійськами".

"Реально нудить від таких світлин в стилі "воєнторг-селфівійська". Якщо ви щойно поїли, то гортайте стрічку швидше далі. Кажу з власного досвіду", – каже Сергій Наумович.

Фото: Пост Сергія Нумовича

Інших користувачів соцмережі фото розвеселило через те, як ректор НАУ тримає автомат із пальцем на курку в напрямку коліна міністра освіти.

"Ректор-регіонал НАУ Луцький триває на прицілі ногу міністра Шкарлета",– коментує фото журналіст Макс Юр‘єв

Фото: пост Михайла Ткача

"Не заздрю я лівій нозі Шкарлета" – жартує журналіст Михайло Ткач.

Фото: Меми про Шкарлета та Луцького.

Фото: Меми про Шкарлета та Луцького.

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