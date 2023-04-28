Скидали відходи у річку: в Україні працівників підприємства вперше судитимуть за екоцид

На Хмельниччині двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні річки промисловими скидами.

Їх першими в Україні судитимуть за фактом вчинення екоциду, повідомляють в Офісі Генпрокурора.

До правоохоронців надходили численні скарги громадськості щодо масової загибелі рослинного і тваринного світу у річці, яка є притокою р. Случ.

Річка розташовується у межах Хмельницької та Житомирської областей.

Фото: Офіс Генпрокурора України

Як встановили слідчі, двоє службовців приватного підприємства, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції, могли скидати у водойму промислові відходи.

"Начальник та майстер підрозділу тепловодопостачання госптовариства з жовтня 2017-го по січень 2021 року не забезпечили якісне та комплексне очищення промислових стоків підприємства від забруднюючих речовин", – йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс Генпрокурора України

В ОГП додають, що в процесі виробництва підприємці систематично умисно забруднювали воду скидами, які містили токсичні речовини.

Це призвело до знищення живих організмів донної фауни на ділянці близько 4 км від місця скиду, додають у відомстві.

Фото: Офіс Генпрокурора України

"На момент проведення інженерно-екологічної експертизи стан вод у річці визначено як "дуже брудна". Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна. Зруйновано гідроекосистему", – констатували в ОГП.

Наразі справу передано до суду. Чоловіків судитимуть за фактом вчинення екоциду (ст. 441 КК України).

Фото: Офіс Генпрокурора України

В ОГП додають, що це перший прецедент за часи історії незалежної України, коли обвинувальний акт скерований за фактом вчинення екоциду.

Нагадаємо, Україна може стати першою країною світу, яка отримає репарації за шкоду, нанесену довкіллю.