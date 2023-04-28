В Умані розгорнули ДНК-лабораторію для ідентифікації тіл загиблих

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 квітня 2023

Після ракетного обстрілу в Умані під завалами залишаються тіла загиблих, яких необхідно буде ідентифікувати. 

Для цього поблизу місця аварії розгорнули ДНК-лабораторію, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Ми зараз ідентифікуємо тіла, ті тіла, які ми не можемо опізнати на сьогоднішній день, у нас працює ДНК лабораторія на місці. 

І всі рідні та близькі громадян, які проживали в цьому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу", – сказав очільник відомства Ігор Клименко. 

 Фото: МВС

Він зазначає, що останнім часом в Умані було відносно спокійно. 

"Така трагедія підтверджує, що терористична атака російської федерації по об'єктах цивільної інфраструктури продовжується. І тому ми знаємо і впевнені в тому, що ми маємо далі воювати і далі все робити для того, щоб ворог пішов з нашої країни", – наголосив Міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, вночі 28 квітня росіяни випустили ракету по житловій 9-поверхівці. Внаслідок цього станом на 16:50 загинуло 19 людей, з них троє – діти.

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