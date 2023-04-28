Пес-рятівник, який кілька годин шукав людей в Умані, заснув на завалі. ФОТО

Пес-рятівник після кількох годин пошуку людей на руїнах багатоповерхівки в Умані, куди вранці 28 квітня влучила ракета РФ, заснув на завалі.

Знімок тварини опублікував фотограф Ян Доброносов, а більше про неї розповіла волонтерка Катерина Пешко, яка товаришує з власницею собаки.

На світлині пес на прізвисько Ніндзя лежить на дорозі, яка вкрита камінням та гілками дерев, біля чобота свого господаря.

"Після того, як пропрацювала протягом кількох годин в Умані, де росіяни ракетою влучили в багатоповерхівку, де кількість жертв зросла вже до 20... В умовах тренувань, звісно, важко уявити, як собака засинає на завалі", – написала Катерина.

Пес-рятівник Ніндзя спить після важкого робочого дня

В коментарі "Українській правді. Життя" дівчина пояснила, має власну пошукову собаку та є волонтеркою в Кінологічній пошуково-рятувальній команді SARCan.

Ніндзя – собака її тренерки Ольги Бібікової, яка працює в Мобільно-рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС м. Києва. Сьогодні вони разом працюють в Умані.

Катерина додала, що Ніндзя – одна з українських собак, які працювали на завалах після землетрусу в Туреччині.

"Тренування і робота в реальних умовах відрізняються… Під завалами люди, довкола тебе плачуть їхні родичі. Робочі підходи будуть довшими і далеко не завжди успішними", – додала дівчина.

Нагадаємо, 28 квітня в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок, в результаті загинуло 20 людей, з них троє – діти.