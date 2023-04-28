У Нідерландах суд зобов’язав припинити донорство сперми чоловіка, який має понад 550 дітей

У Нідерландах суд зобов’язав чоловіка, який став донором для зачаття щонайменше 550 дітей, припинити донорство сперми.

Відповідне рішення прийняв суд у Гаазі, повідомляє Politico та CBS News.

Організація, яка представляє інтереси дітей-донорів чоловіка та їхніх батьків, звернулася до суду з вимогою припинити донорство багатодітного батька.

Реклама:

Вони зазначили, що чоловік перевищивши ліміт у 25 дітей або 12 сімей, а його подальше донорство може завдати шкоди психічному стану дітей-донорів та збільшити ризик інцесту.

Фото: belchonock /Depositphotos

У результаті, їхній позов задовольнили – суддя заборонив чоловікові здавати свою сперму та рекламувати себе як донора.

У рішенні суду зазначається, що чоловік "брехав, щоб змусити батьків обрати його донором", адже розумів, що потенційні батьки не вибрали його, якби знали, скільки жінок вже завагітніли від нього.

У суді чоловік стверджував, що діє в інтересах майбутніх батьків, яким хоче допомогти.

Відомо, що чоловік пожертвував сперму в низку клінік у Нідерландах та за кордоном, а також пропонував свою сперму через онлайн-платформи.

Станом на 2017 рік він був батьком щонайменше 102 дітей.

Реклама:

Раніше ми розповідали, що Україна почне регулювати сурогатне материнство.