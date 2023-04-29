Майже третина української молоді скаржаться на погіршення психічного здоров'я – опитування

29% українців віком до 35 років відчувають погіршення психічного здоров'я.
Про це свідчать результати опитування ГО "Аналітичний центр Cedos", повідомляє "Укрінформ".
Загалом 82% молодих людей розповіли, що зазнали різноманітних втрат через війну.
Найбільше опитаних хвилювали проблеми через відключення електроенергії (46%) та зниження або втрату доходу (36%).
|Фото: photographee.eu/Depositphotos
Респонденти зауважили, що на них також вплинули:
- розрив стосунків із друзями або членами сім'ї – 18%;
- розлука з сім'єю – 18%;
- переміщення в інші населені пункти – 16%;
- смерті друзів або членів сім'ї – 14%;
- мобілізація в ЗСУ – 9%;
- пошкодження житла – 6%;
- отримання травм, пов'язаних з воєнними діями – 6%.
|Інфографіка дослідження
Крім того, молодь хвилює втрата майна і житла, переміщення за кордон, окупація населеного пункту та мародерство росіян.
Варто зазначити, що 18% респондентів не відзначили нічого зі списку, тобто їх не хвилювало нічого з переліченого.
У опитуванні взяли участь 2064 українці віком 14-34 року, які перебувають на підконтрольній території України. Дослідження проводили з 21 листопада по 7 грудня 2022 року методом інтерв'ю віч-на-віч вдома у респондентів.
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