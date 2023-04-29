Майже третина української молоді скаржаться на погіршення психічного здоров'я – опитування

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
10569
29 квітня 2023

29% українців віком до 35 років відчувають погіршення психічного здоров'я. 

Про це свідчать результати опитування  ГО "Аналітичний центр Cedos", повідомляє "Укрінформ".

Загалом 82% молодих людей розповіли, що зазнали різноманітних втрат через війну. 

Найбільше опитаних хвилювали проблеми через відключення електроенергії (46%) та зниження або втрату доходу (36%).

 Фото: photographee.eu/Depositphotos

Респонденти  зауважили, що на них також вплинули:

  • розрив стосунків із друзями або членами сім'ї – 18%;
  • розлука з сім'єю – 18%; 
  • переміщення в інші населені пункти – 16%;
  • смерті друзів або членів сім'ї – 14%;
  • мобілізація в ЗСУ – 9%;
  • пошкодження житла – 6%;
  • отримання травм, пов'язаних з воєнними діями – 6%.
 Інфографіка дослідження

Крім того, молодь  хвилює втрата майна і житла, переміщення за кордон, окупація населеного пункту та мародерство росіян.

Варто зазначити, що 18% респондентів не відзначили нічого зі списку, тобто їх не хвилювало нічого з переліченого.

У опитуванні взяли участь 2064 українці віком 14-34 року, які перебувають на підконтрольній території України. Дослідження проводили з 21 листопада по 7 грудня 2022 року методом інтерв'ю віч-на-віч вдома у респондентів.

Читайте також: Від початку повномасштабної війни в Україні розшукали понад 11 тисяч дітей, депортованих до РФ – ОГП


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED