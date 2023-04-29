Майже третина української молоді скаржаться на погіршення психічного здоров'я – опитування

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 квітня 2023

29% українців віком до 35 років відчувають погіршення психічного здоров'я. 

Про це свідчать результати опитування  ГО "Аналітичний центр Cedos", повідомляє "Укрінформ".

Загалом 82% молодих людей розповіли, що зазнали різноманітних втрат через війну. 

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Найбільше опитаних хвилювали проблеми через відключення електроенергії (46%) та зниження або втрату доходу (36%).

 Фото: photographee.eu/Depositphotos

Респонденти  зауважили, що на них також вплинули:

  • розрив стосунків із друзями або членами сім'ї – 18%;
  • розлука з сім'єю – 18%; 
  • переміщення в інші населені пункти – 16%;
  • смерті друзів або членів сім'ї – 14%;
  • мобілізація в ЗСУ – 9%;
  • пошкодження житла – 6%;
  • отримання травм, пов'язаних з воєнними діями – 6%.
 Інфографіка дослідження

Крім того, молодь  хвилює втрата майна і житла, переміщення за кордон, окупація населеного пункту та мародерство росіян.

Варто зазначити, що 18% респондентів не відзначили нічого зі списку, тобто їх не хвилювало нічого з переліченого.

У опитуванні взяли участь 2064 українці віком 14-34 року, які перебувають на підконтрольній території України. Дослідження проводили з 21 листопада по 7 грудня 2022 року методом інтерв'ю віч-на-віч вдома у респондентів.

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