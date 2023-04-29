Майже третина української молоді скаржаться на погіршення психічного здоров'я – опитування

29% українців віком до 35 років відчувають погіршення психічного здоров'я.

Про це свідчать результати опитування ГО "Аналітичний центр Cedos", повідомляє "Укрінформ".

Загалом 82% молодих людей розповіли, що зазнали різноманітних втрат через війну.

Реклама:

Найбільше опитаних хвилювали проблеми через відключення електроенергії (46%) та зниження або втрату доходу (36%).

Респонденти зауважили, що на них також вплинули:

розрив стосунків із друзями або членами сім'ї – 18%;

розлука з сім'єю – 18%;

переміщення в інші населені пункти – 16%;

смерті друзів або членів сім'ї – 14%;

мобілізація в ЗСУ – 9%;

пошкодження житла – 6%;

отримання травм, пов'язаних з воєнними діями – 6%.

Інфографіка дослідження

Крім того, молодь хвилює втрата майна і житла, переміщення за кордон, окупація населеного пункту та мародерство росіян.

Варто зазначити, що 18% респондентів не відзначили нічого зі списку, тобто їх не хвилювало нічого з переліченого.

У опитуванні взяли участь 2064 українці віком 14-34 року, які перебувають на підконтрольній території України. Дослідження проводили з 21 листопада по 7 грудня 2022 року методом інтерв'ю віч-на-віч вдома у респондентів.