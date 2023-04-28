Від початку повномасштабної війни в Україні розшукали понад 11 тисяч дітей, депортованих до РФ – ОГП

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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28 квітня 2023

Від початку повномасштабної збройної агресії Росії в Україні розшукали понад 11, 7 тисяч дітей.

Ще 361 дитину повернули в Україну, повідомляють в Офісі Генпрокурора. 

Водночас станом на ранок 28 квітня 471 дитина загинула внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, а 952 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше дітей постраждало в: 

  • Донецькій області – 452;
  • Харківській області – 275;
  • Київській – 128;
  • Херсонській – 94;
  • Запорізькій – 89;
  • Миколаївській – 88;
  • Чернігівській – 68;
  • Дніпропетровській – 67;
  • Луганській – 66. 
Фото: Офіс Генпрокурора України

Ще 401 дитина, за даними Національної поліції, вважається зниклою безвісти. 

За даними ОГП, Росія від початку великої війни депортувала 19 393 українських дітей. При цьому 361 дитину вдалося повернути. 

Зазначається, що ці дані не є остаточними. 

"Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, в результаті ракетного обстрілу Дніпра в ніч проти 28 квітня загинули молода жінка і 3-річна дитина, а в Умані російська ракета зруйнувала багатоповерхівку, серед 14 загиблих – двоє малолітніх дітей. 

Раніше ми повідомляли, що близько 400 українських дітей вже віддали російським родинам.

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