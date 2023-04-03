В пошуках ознак життя: апарат NASA розпочав нову наукову місію на Марсі. ВІДЕО

Марсохід NASA Perseverance розпочав нову наукову місію на планеті.

Перший зразок для досліджень він забрав на борт 30 березня, повідомляє Tech Times.

Апарат Perseverance має дослідити вершину кратера Джезеро на Марсі.

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Також, за допомогою нього, в рамках досліджень мають передати на Землю зразки марсіанського ґрунту, в якому, зокрема, хочуть знайти докази присутності життя на Червоній планеті.

Перший зразок для досліджень марсохід взяв зі скелі під назвою Berea.

На думку науковців, це місце утворилося з відкладень завдяки стародавній річці.

У ґрунті скелі виявили велику кількість карбонатів.

За словами вчених, дослідження цих копалин у марсіанському ґрунті допоможе зрозуміти, як функціонувало середовище планети, коли ця ділянка була занурена під воду.

Після Berea марсохід продовжуватиме підніматися на вершину кратера Джезеро.

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Нагадаємо, науковці створили нову мапу Марсу, яка показує особливості планети.