ДБР повідомило про підозру колаборантці з органів, яка допомагала вивозити дітей до РФ

У Запорізькій області колишня працівниця ювенальної превенції допомагала окупантам депортувати українських дітей до РФ.
За мирних часів жінка опікувалась правами дітей у відділі ювенальній превенції у місті Приморськ, повідомляє Державне бюро розслідувань.
Після російського вторгнення жінка добровільно пішла працювати на окупантів і за свою зраду отримала посаду у незаконно створеному органі "Приморское отделение полиции УВД".
Колишня поліціянтка допомагала агресору виявляти та вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій до РФ.
"Також зловмисниця активно здавала ворогу своїх земляків, які не бажали підкорюватись окупаційному режиму.
Разом з окупантами вона брала участь у рейдах з вилучення майна у місцевих жителів. Агресори, зрадники та колаборанти не гребували нічим і забирали все, що становило хоч якусь цінність", – кажуть правоохоронці.
Читайте також: "Провів 5 днів у смердючому карцері". Історія 18-річного активіста з Приморська, який вирвався з-під окупації
|Фото ілюстративне: sinenkiy/Depositphotos
Працівники ДБР заочно повідомили жінці про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.
Нагадаємо, раніше комісія ОOН визнала випадки депортації українських дітей до РФ.
Уповноважена з прав дітей Дар'я Герасимчук розповіла, що наразі має інформацію про понад 19,5 тисяч депортованих і примусово переміщених дітей.
Читайте також: Росіяни б'ють викрадених українських дітей за непокору – Герасимчук