ДБР повідомило про підозру колаборантці з органів, яка допомагала вивозити дітей до РФ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 квітня 2023

У Запорізькій області колишня працівниця ювенальної превенції допомагала окупантам депортувати українських дітей до РФ.

За мирних часів жінка опікувалась правами дітей у відділі ювенальній превенції у місті Приморськ, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Після російського вторгнення жінка добровільно пішла працювати на окупантів і за свою зраду отримала посаду у незаконно створеному органі "Приморское отделение полиции УВД".

Колишня поліціянтка допомагала агресору виявляти та вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій до РФ. 

"Також зловмисниця активно здавала ворогу своїх земляків, які не бажали підкорюватись окупаційному режиму.

Разом з окупантами вона брала участь у рейдах з вилучення майна у місцевих жителів. Агресори, зрадники та колаборанти не гребували нічим і забирали все, що становило хоч якусь цінність", – кажуть правоохоронці.

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 Фото ілюстративне: sinenkiy/Depositphotos

Працівники ДБР заочно повідомили жінці про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше комісія ОOН визнала випадки депортації українських дітей до РФ.

Уповноважена з прав дітей Дар'я Герасимчук розповіла, що наразі має інформацію про понад 19,5 тисяч депортованих і примусово переміщених дітей.

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