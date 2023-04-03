Познайомилися в землянці у Другу світову: 75-річний шлюб подружжя з Київщини визнали найдовшим в Україні. ФОТО

Шлюб Василя та Параскевії Кириченків визнали найдовшим в Україні. Вони одружені уже 75 років.

Рекорд зафіксували 2 квітня, повідомили у Національному реєстрі рекордів України.

Як розповіла "УП. Життя" 75-річна донька Василя та Параскевії, Надія Попова, батьки одружилися 22 лютого 1948 року.

"Вони народилися і виросли в одному селі Кухарі, 100 км від Києва, проте на різних вулицях. Познайомилися в землянці під час Другої світової війни, де тоді збиралась сільська молодь", – каже жінка.

Василь та Параскевія Кириченки. Фото: Національний реєстр рекордів України

Зі слів Надії, батьки почали зустрічатися, коли мамі було 14, а татові – 17. Перед тим, як одружитися, були разом протягом 3 років. За її словами, свідоцтво про шлюб загубилося, однак, штампи в паспорті батьків вдалось поновити.

Зараз жінці 92, а чоловікові 96 років. Їхня донька розповіла, що вона – єдина дитина в сім’ї. Надія та її чоловік проживають разом з батьками. Переїхали до них, коли захворів тато.

Подружжя Кириченків має двох онуків, чотири правнуки та двоє праправнуків.

Реєстрація рекорду найдовшого шлюбу в Україні. Фото: Національний реєстр рекордів України

Як розповіла "УП. Життя" керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, Василь Кириченко нині має проблеми зі здоров’ям. Він переніс два інфаркти і не встає з ліжка. Дружина про нього піклується, годує та тримає за руку. Попри поважний вік, почувається досить добре і дає собі ради.

"Параскевія на реєстрації рекорду розповіла, що коли Василь вже був хворим, але ще міг говорити, то щоранку казав їй: "Пашуня, вставай!" А коли перестав це робити – вона дуже засмутилася, постійно плаче", – розповіла Лана Вєтрова.

Молоде подружжя Кириченків. Фото: Національний реєстр рекордів України

Керівниця Національного реєстру рекордів також додала, що про рекордсмена відгукуються як про дуже працьовиту людину. Пан Василь сам збудував хату та облагородив територію. Все життя піклувався про дружину та доньку. Тепер за ним доглядає Параскевія.

"Ця взаємопідтримка і є основною силою, яка тримає їх стільки років разом", – вважає Лана Вєтрова.

За словами Вєтрової, під час реєстрації рекорду, вона бачила фото зі спільного відпочинку подружжя. Кириченки проживали в селі, мали велике господарство, але знаходили час і можливість їздити на відпочинок в Крим, разом бували на природі.

Закохана пара в молодості. Фото: Національний реєстр рекордів України

"Ми зареєстрували цей рекорд саме під час Великої війни в Україні – не даремно. Адже багато пар зараз розлучається, не витримують розлуку через те, що жінки їдуть за кордон, а чоловіки воюють. Хочемо показати, що це все тимчасове, а насправді є дійсно важливі сімейні цінності, які повинні тримати сім’ї разом", – наголосила керівниця Національного реєстру.

Нагадаємо, 115-річну мешканку Іспанії, яка народилася у США, визнали найстарішою людиною у світі.