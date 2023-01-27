Пережила 2 світові війни і сидить у Twitter: 115-річна уродженка США стала найстарішою людиною світу

115-річна іспанка Марія Браньяс Морера, яка народилася у США, стала найстарішою людиною у світі після смерті французької монахині сестри Андре, яка померла на початку січня у віці 118 років.

Марія Браньяс Морера пережила жахіття двох світових воєн, громадянську війну та дві глобальні пандемії, повідомляє CNN.

Вона народилася 4 березня 1907 року в Сан-Франциско, США. Це менш ніж через чотири роки після того, як брати Райт здійснили перший в історії політ і за два роки до того, як почалося будівництво "Титаніка".

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Її сім'я прибула з США до Барселони під час Першої світової війни. Старожилка пережила громадянську війну в Іспанії та Другу світову війну.

Марія Браньяс Морера. Фото: Guinness World Records

Останні 22 роки жінка провела в будинку літніх людей в Іспанії.

Марія з невеликою допомогою доньки навіть використовує Twitter, де спілкується зі своїми тисячами підписників.

"Я стара, дуже стара, але не ідіотка", – йдеться в її Twitter.

У серії твітів жінка, яка має трьох дітей, 11 онуків і 13 правнуків, сказала, що вона "здивована і вдячна" за зацікавленість її статусом найстарішої людини в світі, але останні кілька днів були "напруженими", і вона більше не буде давати інтерв'ю.

"Мені потрібен мир і спокій. Я прожила в будинку літніх людей "Тура" 22 роки і не хочу, щоб повсякденне життя мешканців або персоналу, який піклується про нас, змінювалося", – написала вона у Twitterбіографії .

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Жінка хворіла на COVID-19 у травні 2020 року та успішно вилікувалась.

За даними Gerontology Research Group, титул найстарішої людини за всю історію людства належить Жанні Луїзі Кальмент. Вона народилася 21 лютого 1875 року. Прожила 122 роки і 164 дні.

Нагадаємо, у штаті Айова померла 115-річна Бессі Хендрікс, яка була найстарішою людиною у США.