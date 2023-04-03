Українські хакери підмінили замовлені росіянином БПЛА на фалоімітатори

Українські хакери підмінили замовлення російського окупанта і блогера Міхаіла Лучіна – замість БПЛА для російських загарбників вони замовили секс-іграшки.

Вони оплатили товари на суму 25 тисяч доларів карткою росіянина, яку він прив’язав до акаунту на сайті китайського інтернет-магазину AliExpress.

Про успішну "операцію" хакери-активісти повідомили у Telegram-каналі "Кібер Спротив".

Активісти кажуть, що Міхаіл – воєнний злочинець, шахрай, "чєчєноненависник", "український шпигун завдяки хакерам", а тепер – ще й колекціонер.

Фото: Кібер Спротив

"Наш експонат підв'язав "волонтерські" картку до акаунту на AliExpress, а доступ до аккаунту віддав нам.

Тепер міша збирає унікальну колекцію піс*нів за 25 000$, які мали піти на закупку БПЛА. Замість дронів міша тепер відправить окупантам фури ф*л*імітаторів, стр*понів, й інші корисні кожному росіянину речі, які ми замовили та оплатили з його картки на AliExpress", – кажуть хакери.

Пропагандист підтвердив заміну товарів у своєму каналі. Однак заявив, що "все повернув", крім 17 тисяч рублів, які були витрачені на купівлю "інтим-товарів і бандерівських прапорів".

"Міша відзвітував про використані кошти, хоча й занизив суму та збрехав про можливість їх повернення.

Але пробачимо йому це за хороше тематичне фото і підтвердження проведеної операції. Міша, не плач, якщо на нас "калібра нєт", то в тебе "їх" скоро буде кілька ящиків", – відповіли українські хакери.

Нагадаємо, "Кібер Спротив" – команда "хактивістів", яка з 2014 року співпрацює з різними силовими структурами України, а також з волонтерами міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, Центром "Миротворець" та Центром Національного Спротиву.

Зокрема, вони зламують сторінки російських воєнних злочинців та публікують їхні дані.

Раніше "хактивісти" знайшли дані про росіянина Міхаіла Лучіна – "добровольця" й оператора БПЛА, який зняв на відео скидання росіянами хімічної зброї на українські позиції.

Хакери також отримали докази того, що Лучін перепродає дрони, які йому купують та передають в Донецьк російські "волонтери".

Лучін є другом російського пропагандиста, "воєнкора" та українофоба Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін), якого 2 квітня підірвали у кафе Пригожина в Санкт-Петербурзі.