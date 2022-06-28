Хакери зламали сайт Росреєстру і привітали з Днем Конституції України

Хакери зламали сайт російської державної установи "Росреєстр" та привітали РФ із Днем Конституції України.
Вони розмістили на головній сторінці сайту привітання з українським святом, у якому згадали про війну РФ проти українців.
Про злам повідомили у Федеральній службі державної реєстрації, кадастру і картографії країни-агресора.
"Сьогодні в Україні могло бути свято, але через нас – тільки біль і страждання", – йшлося на сайті Росреєстру після роботи хакерів.
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|Фото: росЗМІ "СОТА"
Також на сайті було зображено символіку легіону "Свобода России" – росіян, які перейшли на бік української армії.
"Російські громадяни солідарні з українським народом у його боротьбі за незалежність і власний національно-орієнтований законодавчий фундамент", – пишуть росхакери.
Утім, вони називають війну "спецоперацією" та стверджують, що її розв’язало керівництво Росії.
Наразі сайт не працює.
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