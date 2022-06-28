Хакери зламали сайт Росреєстру і привітали з Днем Конституції України

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 червня 2022

Хакери зламали сайт російської державної установи "Росреєстр" та привітали РФ із Днем Конституції України

Вони розмістили на головній сторінці сайту привітання з українським святом, у якому згадали про війну РФ проти українців.

Про злам повідомили у Федеральній службі державної реєстрації, кадастру і картографії країни-агресора. 

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"Сьогодні в Україні могло бути свято, але через нас – тільки біль і страждання", – йшлося на сайті Росреєстру після роботи хакерів.

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 Фото: росЗМІ "СОТА"

Також на сайті було зображено символіку легіону "Свобода России" – росіян, які перейшли на бік української армії.

"Російські громадяни солідарні з українським народом у його боротьбі за незалежність і власний національно-орієнтований законодавчий фундамент", – пишуть росхакери.

Утім, вони називають війну "спецоперацією" та стверджують, що її розв’язало керівництво Росії.

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Наразі сайт не працює.

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