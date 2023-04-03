Український хлопчик, якого помітили в російському відеочаті, перебуває в окупації з батьками – поліція

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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3 квітня 2023

Малолітній хлопчик з України, якого помітили в російському відеочаті в компанії "чеченців", проживає на непідконтрольній Україні території разом із батьками. 

Про це "Українській правді. Життя" розповіли в пресслужбі Національної поліції. 

Правоохоронці ідентифікували дитину та її батьків й встановили, що родина перебуває на окупованій території – у так званій "ДНР". 

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"Дитину і батьків ідентифікували. Вони живуть і працюють в ДНР", – зазначили у відомстві. 

Скрін з відео

В поліції додають, що "швидше за все, відео записане з відома батьків хлопчика". 

Нагадаємо, на відповідному ролику українка розмовляє з чоловіком, який стверджує, що перебуває у Чечні. Поруч із ним сидить малолітній хлопчик, який на початку відео вигукує гасло "Слава Україні!".

На запитання жінки про їхнє місце перебування, чоловік відповів, що не розуміє української мови. 

Втім, коли дитина переклала це запитання на російську, жінка усвідомила, що хлопчик розуміє українську мову і ймовірно, був депортований з України. 

Вона запитала в дитини, з якого він міста, однак хлопчик перелякано дивився у камеру і майже нічого не зміг сказати. Пізніше чоловік сказав, що дитина з Києва. 

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Нагадаємо, станом на 20 березня 2023 року Україна повернула 308 незаконно депортованих у Росію дітей.

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