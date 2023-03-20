Понад 300 депортованих у РФ дітей вдалося повернути додому

Станом на 20 березня 2023 року України повернула 308 незаконно депортованих у Росію дітей.

За даними Національного інформаційного бюро, усього окупанти депортували16 226 неповнолітніх українців, повідомляють на платформі "Діти війни".

Утім, за даними, озвученими у відкритих джерелах РФ, кількість вивезених з України дітей сягає 744 тисяч, йдеться на платформі.

За час повномасштабної війни загинула 464 дитина, 935 – поранені.

387 дітей зникли безвісти, 10 576 – були знайдені.

Дані, оприлюднені на платформі "Діти війни", надаються Офісом Генерального прокурора, Нацполіцією, Секретаріатом Уповноваженого ВР з прав людини тощо.

Платформа була створена за дорученням Офісу Президента України Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні ООН визнала випадки незаконного переміщення 164 українських дітей росіянами.