Понад 300 депортованих у РФ дітей вдалося повернути додому

Яна Осадча журналістка УП.Життя
2557
20 березня 2023

Станом на 20 березня 2023 року України повернула 308 незаконно депортованих у Росію дітей.

За даними Національного інформаційного бюро, усього окупанти депортували16 226 неповнолітніх українців, повідомляють на платформі "Діти війни".

Утім, за даними, озвученими у відкритих джерелах РФ, кількість вивезених з України дітей сягає 744 тисяч, йдеться на платформі.

Реклама:

За час повномасштабної війни загинула 464 дитина, 935 – поранені.

 Фото: gorVetushko/Depositphotos

387 дітей зникли безвісти, 10 576 – були знайдені.

Дані, оприлюднені на платформі "Діти війни", надаються Офісом Генерального прокурора, Нацполіцією, Секретаріатом Уповноваженого ВР з прав людини тощо.

Платформа була створена за дорученням Офісу Президента України Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні ООН визнала випадки незаконного переміщення 164 українських дітей росіянами.

Читайте також: Діти залишилися самі, коли росіяни схопили маму: історія возз'єднання родини з Рубіжного

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 7820
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4234
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3445
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат