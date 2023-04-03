У МОН розповіли, на які спеціальності хочуть збільшити кількість бюджетних місць

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
15232
3 квітня 2023

Міністерство освіти і науки подало пропозиції до постанови, якою Мінекономіки врегулює кількість бюджетних місць у вишах цього року.

У 2023 році МОН подало пропозиції на збільшення бюджетних місць на ІТ-спеціальності та фахи, які "будуть потрібні для відбудови країни".

Зокрема, йдеться про інженерні спеціальності, електротехніку, фізику, хімію, середню освіту, будівельні спеціальності, архітектуру, розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Реклама:

Також відомство просило збільшити державне замовлення на деякі філологічні спеціальності. 

"У нас є мови, які потребують особливої державної підтримки: українська, кримськотатарська. Ці мови, ми вважаємо, заслуговують на те, щоб діточки вивчали їх за рахунок державного бюджету", – сказав Вітренко.

Натомість держзамовлення для юристів та економістів не збільшуватимуть, додав він.

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

За оцінками МОН, цьогоріч до закладів вищої освіти вступатимуть близько 229 тисяч людей.

На молодшого бакалавра планують виділити приблизно 35 тисяч бюджетних місць, на бакалавра – близько 77 тисяч місць денної форми навчання і 9 тисяч – для заочної. 

Реклама:

У МОН сподіваються, що приблизно 30-40% абітурієнтів будуть вчитися на державному замовленні.

Приблизно 15-20% бюджетних місць віддадуть пільговим категоріям абітурієнтів.

Читайте також: Вступ-2023: в Україні затвердили правила прийому до вишів для майбутніх бакалаврів і магістрів


Реклама:


Реклама:
 8303
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4337
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3458
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат