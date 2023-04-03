У МОН розповіли, на які спеціальності хочуть збільшити кількість бюджетних місць

Міністерство освіти і науки подало пропозиції до постанови, якою Мінекономіки врегулює кількість бюджетних місць у вишах цього року.
У 2023 році МОН подало пропозиції на збільшення бюджетних місць на ІТ-спеціальності та фахи, які "будуть потрібні для відбудови країни".
Зокрема, йдеться про інженерні спеціальності, електротехніку, фізику, хімію, середню освіту, будівельні спеціальності, архітектуру, розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.
Також відомство просило збільшити державне замовлення на деякі філологічні спеціальності.
"У нас є мови, які потребують особливої державної підтримки: українська, кримськотатарська. Ці мови, ми вважаємо, заслуговують на те, щоб діточки вивчали їх за рахунок державного бюджету", – сказав Вітренко.
Натомість держзамовлення для юристів та економістів не збільшуватимуть, додав він.
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За оцінками МОН, цьогоріч до закладів вищої освіти вступатимуть близько 229 тисяч людей.
На молодшого бакалавра планують виділити приблизно 35 тисяч бюджетних місць, на бакалавра – близько 77 тисяч місць денної форми навчання і 9 тисяч – для заочної.
У МОН сподіваються, що приблизно 30-40% абітурієнтів будуть вчитися на державному замовленні.
Приблизно 15-20% бюджетних місць віддадуть пільговим категоріям абітурієнтів.
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