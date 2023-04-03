У МОН розповіли, на які спеціальності хочуть збільшити кількість бюджетних місць

Міністерство освіти і науки подало пропозиції до постанови, якою Мінекономіки врегулює кількість бюджетних місць у вишах цього року.

У 2023 році МОН подало пропозиції на збільшення бюджетних місць на ІТ-спеціальності та фахи, які "будуть потрібні для відбудови країни".

Зокрема, йдеться про інженерні спеціальності, електротехніку, фізику, хімію, середню освіту, будівельні спеціальності, архітектуру, розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

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Також відомство просило збільшити державне замовлення на деякі філологічні спеціальності.

"У нас є мови, які потребують особливої державної підтримки: українська, кримськотатарська. Ці мови, ми вважаємо, заслуговують на те, щоб діточки вивчали їх за рахунок державного бюджету", – сказав Вітренко.

Натомість держзамовлення для юристів та економістів не збільшуватимуть, додав він.

За оцінками МОН, цьогоріч до закладів вищої освіти вступатимуть близько 229 тисяч людей.

На молодшого бакалавра планують виділити приблизно 35 тисяч бюджетних місць, на бакалавра – близько 77 тисяч місць денної форми навчання і 9 тисяч – для заочної.

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У МОН сподіваються, що приблизно 30-40% абітурієнтів будуть вчитися на державному замовленні.

Приблизно 15-20% бюджетних місць віддадуть пільговим категоріям абітурієнтів.