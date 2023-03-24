Вступ-2023: в Україні затвердили правила прийому до вишів для майбутніх бакалаврів і магістрів

Цьогорічним вступникам потрібно буде складати національний мультипредметний тест для вступу на бакалаврат.

Для вступу на магістратуру знадобиться єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а також єдиний вступний іспит (ЄВІ) – магістерський комплексний тест. Порядок прийому до вишів затвердило Міністерство освіти і науки.

У Центрі оцінювання якості освіти пояснили основні критерії відбору абітурієнтів та нагадали, якими будуть завдання і термін проведення тестування.

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Бакалаврат

Під час вступу на перший курс бакалаврату (або магістратури – з медичних та ветеринарних спеціальностей) будуть враховувати результати НМТ.

НМТ – комп’ютерний онлайн-тест, що міститиме два блоки завдань:

основний;

додатковий.

До основного блоку навчальних предметів увійшла українська мова та математика. Додаткові вступник може обрати самостійно.

Майбутні студенти можуть обрати третім один із таких предметів:

історія України;

іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька);

біологія;

фізика;

хімія.

Як пояснили в УЦОЯО, після завершення виконання всіх завдань НМТ у тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ) учасник побачить на своєму моніторі комп’ютера інформацію про кількість отриманих ним тестових балів.

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Для конкурсного відбору використовуватимуть результати з кожного предмета, їх переведуть в шкалу 100–200 балів.

"Кількість тестових балів, отриманих учасниками за виконання завдань з окремого предмета НМТ, буде переведено до шкали 100–200 балів за умови, що з цього предмета набрано не менше 10% від загальної кількості тестових балів", – додають в УЦОЯО.

До результатів кожного блоку застосовуватимуть ваговий коефіцієнт відповідно до спеціальності, на яку абітурієнт буде вступати.

Як повідомили в УЦОЯО, для вступу, окрім результатів НМТ 2023 року, можна буде використовувати результати ЗНО 2020–2021 років та минулорічного НМТ.

Магістратура

Вступниками необхідно складати ЄФВВ. Освітяни пояснюють, що це форма вступного випробування для отримання можливості здобуття ступеня магістра.

Вона передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

Також майбутні вступники до магістратури складатимуть єдиний вступний іспит. Він поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

ЄВІ та ЄФВВ у 2023 році знадобиться вступникам на спеціальності кількох галузей знань:

05 "Соціальні та поведінкові науки";

07 "Управління та адміністрування";

08 "Право";

28 "Публічне управління та адміністрування";

29 "Міжнародні відносини".

ЄВІ та ЄФВВ у цьому році або ЄВІ та фаховий іспит необхідно буде також складати для вступу на спеціальність 061 "Журналістика".

Для конкурсного відбору на магістратуру також використовуватимуть результати виконання кожного блоку, переведені у шкалу 100–200 балів.

Реєстрацію заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ здійснюють у терміни, встановлені МОН.

Тестування проходитимуть у формі комп’ютерних онлайн-тестів. Їх можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ (як і НМТ), створених у населених пунктах України та за кордоном. Відповідний перелік та графік проведення вступних випробувань до магістратури опублікують пізніше на сайті УЦОЯО.

Нагадаємо, майбутні студенти, які планують в цьому році складати НМТ, вже можуть пройти пробний варіант тесту з біології.