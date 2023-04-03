У Києві відкриють перший в Україні Центр стресостійкості

У Києві відкриють перший в Україні Центр стресостійкості – платформу психоедукації та психологічної підтримки.

Він допоможе людям запобігти стресовим травматичним станам, надаватиме психологічної підтримки різним соціальним та професійним групам населення. Зокрема, ветеранам та членам їхніх сімей, повідомляє Київська міська держадміністрація.

Крім того, фахівці, що забезпечують життєдіяльність Києва, також потребують підтримки у подоланні стресових станів, заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Бачимо, що люди, які мають комунікувати з мешканцями від різних міських структур і допомагати їм із вирішенням проблем, самі перебувають у складному психоемоційному стані і потребують допомоги. Місто готове її надавати", – зазначила вона.

У лютому-березні було проведене дослідження психоемоційного стану представників муніципальної сфери за участі фахівців Інституту психології ім. Г. С. Костюка.

Дослідники опитали 5 242 працівників віком від 18 до 75 років в усіх районах Києва. Вони відповідали, як змінилося їхнє життя після повномасштабного вторгнення, як вони оцінюють свій психоемоційний стан, як долають стрес, чи готові звернутися за фаховою допомогою.

58,7% працівників муніципальної сфери, які забезпечують життєдіяльність Києва, відчувають втому та виснаження, 40,5% – погіршення сну, а 35,4% – постійний стрес. Також 29,5% повідомили про відчуття гніву та роздратування, 26,8% – страху, 20,5% – безсилля і відчаю.

Фото: КМДА

Виявилося, що до психолога готові звертатися лише 23,8% опитуваних. 83,4% висловились "за" проведення тренінгів та занять для зміцнення психологічної стійкості, а 57,6% респондентів погодились відвідувати такі заняття.

Також 47,8% опитаних вважають, що забезпечувати доступну соціально-психологічну підтримку киянам мають міські заклади та установи.

Дослідження показало, що "психоемоційні ресурси суттєво вичерпалися", а збільшення навантаження та зменшення часу для відпочинку зробили втому та стрес хронічними.

"Незабаром ми відкриємо наш перший Центр стресостійкості. Перший не тільки в Києві, а й в Україні. Фахівці за ізраїльськими методиками, але з урахуванням досвіду наших психологів, навчатимуть населення самостійно справлятися зі стресом і надаватимуть першу психологічну допомогу тим, хто її потребує", – додає Марина Хонда.