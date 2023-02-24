Воюють і волонтерять: як війна вплинула на життя українців? Опитування

Повномасштабна російська війна проти України торкнулася майже кожної української родини, кажуть соціологи.

Більшість опитаних українців (52%) згадували відключення електроенергії як безпосередній наслідок війни, що вплинув на їхнє життя.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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Майже чверть (24%) українців сказали, що хтось із їхніх родичів був мобілізований до підрозділів Сил оборони України.

Також 21% українців вказав, що дохід їхніх сімей значно знизився.

Інфографіка: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Близько 17% респондентів зазначили, що їм довелося розлучитися з рідними людьми, і майже стільки ж повідомили, що їхні родичі були вимушені виїхати в інший регіон чи населений пункт. У 20% – родичі виїхали за кордон.

Закономірно частіше про цю проблему згадували на Півдні (25%) та Сході (27%) України.

Також 18% респондентів відзначили, що хтось із їхніх рідних добровільно приєднався до лав ЗСУ чи інших підрозділів.

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"Волонтерська діяльність у різних формах та на різних рівнях також стала частиною життя багатьох українців після початку повномасштабного російського вторгнення", – кажуть дослідники.

Майже 20% опитаних громадян допомагають Силам оборони, зокрема волонтерством. Стільки ж людей повідомили, що їхні родичі допомагають або волонтерять.

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 по 21 грудня 2022 року.

У ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо, раніше соціологи розповіли, як змінився рівень життєстійкості українців за рік війни.