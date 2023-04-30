У поліції пояснили, які комбінації літер Z і V на номерних знаках авто заборонені

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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30 квітня 2023

Законодавством заборонено виготовлення індивідуальних номерних знаків з літерами "Z" та "V", які натякають на символіку окупантів.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

Йдеться про номерні знаки, що виготовляються за індивідуальними замовленнями власників.

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Згідно з постановою Кабміну від 21 квітня 2023 року, забороняється використання літер "Z" та "V" окремо, а також у словах написаних кирилицею замість "З", "С", "В", "Ф".

 Приклади вживання літер у номерних знаках

Також заборона стосується символіки комуністичного тоталітарного та націонал-соціалістичного (нацистського) режимів.

На українських номерних знаках не може бути емблем державних органів РФ та російських збройних сил: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

Як пояснюють у поліції, існують і інші підстави для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків. Наприклад, не можна використовувати повну або скорочену назву органу державної влади, зображувати державні символи України та інших країн чи міжнародних організацій.

У нанесенні напису ненормативного походження або дискримінаційного характеру за мовними, національними, релігійними та расовими ознаками теж буде відмовлено.

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