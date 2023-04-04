На Місяць вперше полетить жінка: хто вона

Вперше за 50 років на Місяць відправиться пілотована місія.

Серед астронавтів буде жінка – 44-річна Крістін Хаммок Кох, повідомили у NASA.

У 2019 році астронавтка встановлювала рекорд перебування у космосі. Там вона пробула 328 днів. А також брала участь у першому виключно жіночому виході у відкритий космос у жовтні того ж року.

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Крістін закінчила математичну школу в Північній Кароліні в 1997 році. Вона отримала бакалавра з електромеханіки та фізики, а також магістром у галузі електротехніки, йдеться на її сторінці у NASA.

Кристина Кох. Фото: NASA

У 2004 році Кох стала науковим співробітником Антарктичної програми США. Вона перебувала на станції Амундсен-Скотт і на станції Палмер до 2007 року.

До того, як вона стала астронавткою, займалася розробкою приладів для космічної науки. Її кар’єра розпочалася у статусі інженера-електрика у Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA.

Крістіну Кох обрали астронавтом НАСА у 2013 році, а ще через 2 роки вона завершила підготовку.

У 2018-му її призначили у перший космічний політ. Вона працювала бортінженером на Міжнародній космічній станції (МКС) для експедицій 59, 60 і 61.

У 40-річному віці жінка вперше полетіла у космос. Вона повернулася на Землю 6 лютого 2020 року на кораблі "Союз" МС-13 разом з космонавтом Роскосмосу Олександром Скворцовим і астронавтом Європейського космічного агентства (ESA) Лукою Пармітано.

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Кох здійснила 6 виходів у відкритий космос. Загалом вона провела там загалом 42 години 15 хвилин.

У місії на Місяць також полетять:

командир Рейд Вайзман ,

пілот Віктор Гловер,

астронавт CSA (Канадського аерокосмічного агентства), спеціаліст місії Джеремі Гансен.

Випробувальний політ на Місяць триватиме близько 10 днів.

"Екіпаж Artemis II представляє тисячі людей, які невтомно працюють, щоб привести нас до зірок. Це їхній екіпаж, це наш екіпаж, це екіпаж людства. Разом ми відкриваємо нову еру досліджень для нового покоління зіркових мореплавців і мрійників – покоління Артеміди", – заявив адміністратор NASA Білл Нельсон.

Нагадаємо, в середині березня NASA представили прототип скафандрів для космічних місій.