Американська компанія представила прототипи скафандрів для космічних місій NASA на Місяць. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 березня 2023

Американська компанія Axiom Space представила прототип скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) для наступної космічної місії на Місяць

Про це повідомляє Axiom Space.

Скафандр AxEMU розроблений інженерами Космічного центру NASA імені Джонсона. 

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Він забезпечує гнучкість, кращий захист від суворих умов та облаштований інструментами для дослідницьких цілей.

На відміну від одягу, який носили астронавти програми "Аполлон" понад 50 років тому, AxEMU є "прокатним", тобто його можна здавати в оренду космічному агентству.

Ззовні скафандр має білий зовнішній шар, який відбиватиме тепло та захищатиме власника від екстремально високих температур під сонячним світлом. 

Для презентації скафандр розробили у фірмових кольорах компанії – синьому, чорному та помаранчевому.

Скафандр AxEMU. Фото: Axiom Space

Для створення AxEMU компанія Axiom Space співпрацювала з командою галузевих експертів, серед яких KBR, Air-Lock, Arrow Science and Technology, David Clark Company, Paragon Space Development Corporation, Sophic Synergistics та A-P-T Research. 

Над створенням спеціального шару обкладинки компанія Axiom співпрацювала з художницею по костюмах Естер Маркіз. 

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Нагадаємо, у NASA запустили ракету на місяць з місією "Артеміда I". Її мета – повернути астронавтів на поверхню Місяця вперше за пів століття.

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