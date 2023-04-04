В освіті впродовж року запровадять електронний документообіг – Федоров

У закладах науки та освіти запровадять електронний документообіг до кінця навчального року 2023-2024.

Тож частина документів буде доступна онлайн, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров в інтерв'ю "Суспільному".

"Зараз будується фундаментальна інформаційна система, в якій буде реєстр школярів, вчителів та всіх шкіл", – зазначив він.

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Очільник Мінцифри додав, що електронний документообіг зменшить бюрократію та спростить життя українців. Наприклад, щоб перейти з однієї школи в іншу, треба буде подати електронну заявку.

Це нововведення також полегшить життя людям, які перебувають в окупації, бо їх не треба буде отримувати паперові документи з окупованих шкіл.

"Документи будуть у "Дії", як і потрібно для інших послуг. Я думаю, що до кінця року більшість проєктів фундаментальних пов‘язані із тим, що я сказав буде вирішено", – додав міністр.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров заявляв, що має 4 вектори розвитку освіти. Першим у реалізації стала боротьба з бюрократією.

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