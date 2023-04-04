"Жінка, яка ніколи не спить": як посол України у США розповідає про війну

Washington Post присвятив статтю послу України у США Оксані Маркаровій. Дипломатку часто запрошують на світські раути з відомими та заможними людьми, де вона популяризує Україну та розповідає про війну з Росією.

У США українського посла називають "жінкою, яка ніколи не спить".

"Важливо, щоб вона була присутня на світських заходах, адже її присутність свідчить про стійкість країни", – каже Едрієнн Аршт, філантроп, на дні народженні якого була присутня Оксана Маркарова.

Перед вечірками Маркарова запитує у ведучих список гостей, а іноді й поради щодо важливих людей, з якими їй варто поговорити.

Оксана Маркарова з дипломатом Денисом Сеником з президентом Ради The World Affairs Councils of America Метью Хаджесом

Утім, їй нечасто потрібно когось шукати. Навколо неї шикуються черги, люди запитують її, як вони можуть допомогти, цікавляться останніми новинами про війну.

Оксана Маркарова – колишня міністерка фінансів була призначена послом за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.

Дипломатка спілкується з великою кількістю людей, іноді виступає з промовою.

"Усі підходять до неї й хочуть селфі, я це постійно бачу", – каже Стів Клемонс, головний редактор новинного сайту Semafor, який має кілька фото з українським послом.

"Якимось чином їй це вдається! Вона скрізь, скрізь, скрізь", – говорить Саллі Квінн, відома вашингтонська організаторка вечірок.

З державним секретарем Міністерства закордонних справ Естонської Республіки Йонатаном Всевіовим

Відвідування таких вечірок У США дуже важливе, бо на них збирається велика кількість впливових американців. На своєму блакитному клубному піджаку Оксана носить шпильку-янголятка на честь українських дітей, яких викрала Росія.

Маркарова описує себе як сором'язливу. Вона каже, що іноді їй хочеться відхилити запрошення на деякі розкішні вечірки. Особливо у часи, коли українці переживали відключення світла та страждають від російських обстрілів.

"Зазвичай я не залишаюся на веселу частину. Тому що я не можу забути, що йде війна", – говорить Маркарова.

За словами людей, які розмовляли з The Washington Post, Маркарова спритна, чарівна, вміє слухати та розповідати історії.

З представниками Міноборони Румунії та Пентагону

"Якщо ви хочете пояснити людям про війну, ви повинні зробити це так, щоб вони зрозуміли. Якби я всюди ходила у військовому камуфляжі і казала: "Це війна! Це війна! Прокинься!", мене б назвали божевільною. Також не можна плакати на вечірці. Людям може стати незручно і вони скажуть, що я слабка", – каже Оксана Маркарова.

У більшості міст США похід на вечірку вважається гарним проведенням часу. Утім, це не завжди так у Вашингтоні, де так само часто вечірки називають "робочим вечором".

"Зазвичай у цих зустрічей є певна мета, це не просто безглузде спілкування", – сказала Марі Йованович, колишній посол США в Україні.

Кожна сторона може мати мету: збір інформації, неформальні переговори, налагодження стосунків.

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Вечірки у Вашингтоні часто проводяться під егідою допомоги з якоїсь гарячої справи – гуманітарної катастрофи чи хвороби. Наразі такої гарячою справою є війна в Україні.

Фото з особистої сторінки Оксани Маркарової.