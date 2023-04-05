У 9 місяців мав 20 см волосся: хлопчика-рекордсмена з Вінниці постригли. ФОТО

Хлопчику з Вінниці, який мав рекордну довжину волосся у 9-місячному віці, змінили зачіску.
Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
На початку лютого 2023 року, дев'ятимісячний Данило Коваленко отримав звання рекордсмена України у категорії "Найдовше волосся у немовляти", відростивши шевелюру довжиною 20 сантиметрів.
Втім, довге волосся малюка вирішили обрізати й змінити на коротку чоловічу стрижку типу "бокс".
|Фото: Лана Вєтрова
Під час встановлення рекорду, Лана Вєтрова зазначала, що, поглянувши на фото хлопця, може здатися, що у нього перука, утім волосся Данила – натуральне.
"Думаю, йому більше пасує ім'я не Данило, а Лев", – казала Лана Вєтрова.
|Фото: Лана Вєтрова
Як розповіли керівниці Нацреєстру батьки малюка, у жодного з них змалечку не було такого шикарного волосся.
Нагадаємо, 9-річна дівчинка з Чернігова обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ.
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