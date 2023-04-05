У 9 місяців мав 20 см волосся: хлопчика-рекордсмена з Вінниці постригли. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 квітня 2023

Хлопчику з Вінниці, який мав рекордну довжину волосся у 9-місячному віці, змінили зачіску. 

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

На початку лютого 2023 року, дев'ятимісячний Данило Коваленко отримав звання рекордсмена України у категорії "Найдовше волосся у немовляти", відростивши шевелюру довжиною 20 сантиметрів.

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Втім, довге волосся малюка вирішили обрізати й змінити на коротку чоловічу стрижку типу "бокс". 

Фото: Лана Вєтрова

Під час встановлення рекорду, Лана Вєтрова зазначала, що, поглянувши на фото хлопця, може здатися, що у нього перука, утім волосся Данила – натуральне. 

"Думаю, йому більше пасує ім'я не Данило, а Лев", – казала Лана Вєтрова.

Фото: Лана Вєтрова

Як розповіли керівниці Нацреєстру батьки малюка, у жодного з них змалечку не було такого шикарного волосся.

Нагадаємо, 9-річна дівчинка з Чернігова обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ.

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