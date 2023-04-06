Вчені, ймовірно, виявили найстаріші докази падіння метеороїда на Землю

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 квітня 2023

Науковці з Австралії виявили крихітні уламки розплавленої породи, яким близько 3,48 мільярда років і які, ймовірно, є найдавнішими свідченнями зіткнення метеороїда із Землею.

Про це стало відомо під час 54-ї Конференції з вивчення Місяця та планет в Техасі, пише Space.com.

Під час робіт в Західній Австралії науковці виявили маленькі фрагменти розплавленої породи, відомі як сферули, які могли утворитися в момент зіткнення метеороїда з Землю. 

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Метеороїд – це невелике тверде небесне тіло, яке рухається в міжплатнетному просторі.  

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Розплавлене каміння, яке в момент зіткнення метеороїда із Змелею здійнялося в повітря, охолонуло й затверділо в формі намистинок, розміром з головку шпильки.

Вчені дійшли висновку, що ці сферули є "найдавнішим доказом потенційного удару боліда в геологічних літописах Землі". 

Болід – це великий метеороїд, який вибухає в атмосфері під час падіння на Землю.

Раніше найдавнішими доказами зіткнень метеоритів були сферули віком 3,47 мільярда років із Західної Австралії та фрагменти віком 3,45 мільярда років, знайдені у Південній Африці. 

"Це нове дослідження документує викиди в дещо старших породах, вік яких становить 3,48 мільярда років (приблизно на 10 мільйонів років старше, ніж було знайдено раніше)", – розповів Кріс Якимчук, геолог з Університету Ватерлоо в Канаді, який не брав участі в дослідженні. 

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Фото: adwo@hotmail.com/Depositphotos

Скільки років виявленим сферулам, вчені визначають за допомогою ізотопів – різновиди атомів з однаковим числом протонів у ядрі, але різним числом нейтронів. 

"Це надійна методика датування", – сказав Якимчук. 

Команда дійшла висновку, що сферули майже напевно мають інопланетне походження через свій хімічний склад. 

Вчені кажуть, що докази зіткнення метеоритів із Землею знайти важко, адже тектоніка плит і ерозія зношують кору планети й можуть стерти сліди давніх ударів. 

Нагадаємо, науковці відстежують новий астероїд на ім'я 2023 DW, який може зіткнутися з Землею у 2046 році саме на День святого Валентина.

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