У 2046 році один з астероїдів має невеликий шанс зіпсувати День святого Валентина – NASA

Науковці відстежують новий астероїд на ім'я 2023 DW, який може зіткнутися з Землею у 2046 році саме на День святого Валентина.

Про це повідомляють у NASA.

На думку експертів, нещодавно виявлений астероїд 2023 DW – вартий уваги. Адже це небесне тіло – діаметром майже 50 метрів, й існує шанс, що астероїд вріжеться в Землю 14 лютого 2046 року.

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NASA оцінює цю ймовірність як "дуже малу", як і Координаційний центр з управління навколо земними об'єктами.

Астероїд 2023 DW. Графічне зображення NASA

Орбітальні аналітики стверджують, що продовжуватимуть стежити за астероїдом 2023 DW і оновлюватимуть дані, а на подібні наукові спостереження може знадобитися кілька тижнів.

Як повідомляють в Science Alert, за Туринською шкалою (метод класифікації небезпеки зіткнення з навколоземними об'єктами), астероїд має перший рівень небезпеки. Це дуже далеко від найвищого балу 10. Потенційний рівень локального руйнування науковці оцінюють в три бали.

Для порівняння, астероїд подібного розміру спричинив Тунгуську катастрофу в 1908 році. Він вибухнув перед падінням на землю та зрівняв з землею близько 80 мільйонів дерев на площі понад 2 тисячі кв. км. Постраждалий регіон на той час був майже незаселений.

Дослідники додають, що наслідки будь-якого потенційного зіткнення залежатимуть від таких факторів, як швидкість астероїда, кут його падіння і склад. Ці дані наразі достеменно невідомі.

Астероїд виявили 26 лютого. Він робить оберт навколо Сонця за 271 день. Можна побачити його рух у реальному часі порівняно з рештою Сонячної системи за допомогою сайту від NASA.

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Астероїд 2023 DW зараз знаходиться на відстані приблизно 21 млн км від Землі. Він рухається зі швидкістю 24,6 км/с.

Координаційне управління планетарної оборони вирішуватиме, чи потрібно вживати певні заходи стосовно можливого зіткнення.

Нагадаємо, 13 лютого над Ла-Маншем вибухнув астероїд, який зайшов в атмосферу Землі. Це один з небагатьох випадків, коли вибух космічного тіла передбачили заздалегідь.