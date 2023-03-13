У 2046 році один з астероїдів має невеликий шанс зіпсувати День святого Валентина – NASA

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
8912
13 березня 2023

Науковці відстежують новий астероїд на ім'я 2023 DW, який може зіткнутися з Землею у 2046 році саме на День святого Валентина.

Про це повідомляють у NASA.

На думку експертів, нещодавно виявлений астероїд 2023 DW – вартий уваги. Адже це небесне тіло – діаметром майже 50 метрів, й існує шанс, що астероїд вріжеться в Землю 14 лютого 2046 року.

NASA оцінює цю ймовірність як "дуже малу", як і Координаційний центр з управління навколо земними об'єктами.

  Астероїд 2023 DW. Графічне зображення NASA

Орбітальні аналітики стверджують, що продовжуватимуть стежити за астероїдом 2023 DW і оновлюватимуть дані, а на подібні наукові спостереження може знадобитися кілька тижнів.

Як повідомляють в Science Alert, за Туринською шкалою (метод класифікації небезпеки зіткнення з навколоземними об'єктами), астероїд має перший рівень небезпеки. Це дуже далеко від найвищого балу 10. Потенційний рівень локального руйнування науковці оцінюють в три бали.

Для порівняння, астероїд подібного розміру спричинив Тунгуську катастрофу в 1908 році. Він вибухнув перед падінням на землю та зрівняв з землею близько 80 мільйонів дерев на площі понад 2 тисячі кв. км. Постраждалий регіон на той час був майже незаселений.

Дослідники додають, що наслідки будь-якого потенційного зіткнення залежатимуть від таких факторів, як швидкість астероїда, кут його падіння і склад. Ці дані наразі достеменно невідомі.

Астероїд виявили 26 лютого. Він робить оберт навколо Сонця за 271 день. Можна побачити його рух у реальному часі порівняно з рештою Сонячної системи за допомогою сайту від NASA.

Астероїд 2023 DW зараз знаходиться на відстані приблизно 21 млн км від Землі. Він рухається зі швидкістю 24,6 км/с.

Координаційне управління планетарної оборони вирішуватиме, чи потрібно вживати певні заходи стосовно можливого зіткнення.

Нагадаємо, 13 лютого над Ла-Маншем вибухнув астероїд, який зайшов в атмосферу Землі. Це один з небагатьох випадків, коли вибух космічного тіла передбачили заздалегідь.

Читайте також: Космічний телескоп Хаббла зробив фото далекої галактики


Реклама:


 17
Суспільство

"Дивлюся на школу – а її нема": 4 історії учнів, класи яких зруйнувала Росія

Марія Марковська
 2068
КУЛЬТУРА

Оскарівські номінанти склали "пазл війни": у прокат вийшла стрічка "Життя на межі"

Марія Кабацій
 3599
Суспільство

Захотілося букету з пролісків? Чому не варто зривати первоцвіти та як за це можуть покарати

Тетяна Денисенко

Головне на сайті


Суспільство

"Дивлюся на школу – а її нема": 4 історії учнів, класи яких зруйнувала Росія

Марія Марковська
Американська компанія представила прототипи скафандрів для космічних місій NASA на Місяць. ВІДЕО
Омбудсмен закликав владу Одеси та області розширити мережу курсів з вивчення української мови
В Івано-Франківську судили масажистку, яка підпалила клієнтку через необережність 
"Виїхати нема грошей": як живуть люди під обстрілами у Часовому Яру. ВІДЕО
Чи можна ходити в храм без хустки? Пояснює ПЦУ
КУЛЬТУРА

Оскарівські номінанти склали "пазл війни": у прокат вийшла стрічка "Життя на межі"

Марія Кабацій
Суспільство

Захотілося букету з пролісків? Чому не варто зривати первоцвіти та як за це можуть покарати

Тетяна Денисенко