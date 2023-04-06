Найбільш мокрий день за 90 років: у Києві зафіксували погодний рекорд

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 квітня 2023

У Києві протягом доби 5 квітня синоптики зафіксували рекорд добової кількості опадів. 

Рекордна кількість опадів у цей день була аж у 1933 році, пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Цьогоріч 5 квітня у столиці було зафіксовано – 20,6 мм опадів. 

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Це значення на 3,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1933 року, коли випало 17,2 мм опадів.

Фото: sergey.muhlynin/Depositphotos

Нагадаємо, серпень 2022 року в Києві виявився одним із найспекотніших в історії спостережень. 

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