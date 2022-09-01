Серпень у Києві виявився одним із найспекотніших в історії спостережень

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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1 вересня 2022

У серпні 2022 року метеорологи зафіксували одразу декілька температурних рекордів у Києві.

Зокрема місяць виявився одним із найтепліших в історії міста за 142 роки.

Як розповіли в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, це дев'ятий найтепліший серпень за весь час метеорологічних спостережень.

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За даними метеорологів, середня температура протягом серпня трималась на рівні +22,3°С, що на 1,9°С вище за кліматичну норму.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

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Найхолодніше у Києві було 31 серпня, коли температура опустилась до +16,1°С.

День Незалежності – 24 серпня став найтеплішою добою в місяці, тоді після обіду температура "підстрибнула" до +33,1°С.

Окрім цього за місяць в середньому випало 60 мм опадів, або 107% кліматичної норми.

Нагадаємо, раніше метеорологи повідомили про температурний рекорд 20 червня, цей день виявився найтеплішим за 142 роки, а кліматична норма була перевищена на 5,8°С.

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