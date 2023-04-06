В Українському реєстрі донорів кісткового мозку вперше знайшли донора для пацієнта з України

Уперше для українського пацієнта знайшли донора в Українському реєстрі донорів кісткового мозку.

Благодійник поділився своїми стовбуровими клітинами, повідомляють в Українському реєстрі донорів кісткового мозку.

Донація відбулася у київській лікарні Охматдит і тривала близько 5 годин.

"Наш рятівник дивився телевізор та лежав у кріслі, вкритий теплою ковдрою і турботою лікарів та усього персоналу. А в цей час, його гемопоетичні стовбурові клітини збиралися апаратом у спеціальний сет", – йдеться в повідомленні.

Це 65-та трансплантація кісткового мозку від неродинного донора, яка відбулася в Україні.

Операції із трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів почали проводити у 2021 році. До того часу пацієнти були змушені їхати на лікування за кордон.

Наразі в Українському реєстрі донорів кісткового мозку зареєстровано 8840 потенційних донорів.

Донорами кісткового мозку можуть стати українці віком від 18 до 35 років.

Для цього потрібно зареєструватись на Ubmdr.org і замовити свій тест-набір.

"УРДКМ активно пропагують донорство серед українців і планують інтегрувати Український реєстр донорів кісткового мозку у світовий. Таким чином наші співвітчизники зможуть рятувати життя не тільки українців, а й мешканців інших країн", – зазначають в реєстрі.

Раніше ми повідомляли, що у центрах служби крові бракує донорів з негативним резус-фактором.