В Українському реєстрі донорів кісткового мозку вперше знайшли донора для пацієнта з України

Уперше для українського пацієнта знайшли донора в Українському реєстрі донорів кісткового мозку.
Благодійник поділився своїми стовбуровими клітинами, повідомляють в Українському реєстрі донорів кісткового мозку.
Донація відбулася у київській лікарні Охматдит і тривала близько 5 годин.
"Наш рятівник дивився телевізор та лежав у кріслі, вкритий теплою ковдрою і турботою лікарів та усього персоналу. А в цей час, його гемопоетичні стовбурові клітини збиралися апаратом у спеціальний сет", – йдеться в повідомленні.
|Фото: kasto/Depositphotos
Це 65-та трансплантація кісткового мозку від неродинного донора, яка відбулася в Україні.
Операції із трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів почали проводити у 2021 році. До того часу пацієнти були змушені їхати на лікування за кордон.
Наразі в Українському реєстрі донорів кісткового мозку зареєстровано 8840 потенційних донорів.
Донорами кісткового мозку можуть стати українці віком від 18 до 35 років.
Для цього потрібно зареєструватись на Ubmdr.org і замовити свій тест-набір.
"УРДКМ активно пропагують донорство серед українців і планують інтегрувати Український реєстр донорів кісткового мозку у світовий. Таким чином наші співвітчизники зможуть рятувати життя не тільки українців, а й мешканців інших країн", – зазначають в реєстрі.
Раніше ми повідомляли, що у центрах служби крові бракує донорів з негативним резус-фактором.
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