В Українському реєстрі донорів кісткового мозку вперше знайшли донора для пацієнта з України

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 квітня 2023

Уперше для українського пацієнта знайшли донора в Українському реєстрі донорів кісткового мозку. 

Благодійник поділився своїми стовбуровими клітинами, повідомляють в Українському реєстрі донорів кісткового мозку. 

Донація відбулася у київській лікарні Охматдит і тривала близько 5 годин. 

"Наш рятівник дивився телевізор та лежав у кріслі, вкритий теплою ковдрою і турботою лікарів та усього персоналу. А в цей час, його гемопоетичні стовбурові клітини збиралися апаратом у спеціальний сет", – йдеться в повідомленні. 

Фото: kasto/Depositphotos

Це 65-та трансплантація кісткового мозку від неродинного донора, яка відбулася в Україні. 

Операції із трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів почали проводити у 2021 році. До того часу пацієнти були змушені їхати на лікування за кордон. 

Наразі в Українському реєстрі донорів кісткового мозку зареєстровано 8840 потенційних донорів. 

Донорами кісткового мозку можуть стати українці віком від 18 до 35 років. 

Для цього потрібно зареєструватись на Ubmdr.org і замовити свій тест-набір.

"УРДКМ активно пропагують донорство серед українців і планують інтегрувати Український реєстр донорів кісткового мозку у світовий. Таким чином наші співвітчизники зможуть рятувати життя не тільки українців, а й мешканців інших країн", – зазначають в реєстрі. 

Раніше ми повідомляли, що у центрах служби крові бракує донорів з негативним резус-фактором.

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