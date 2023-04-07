Чи буде зростати захворюваність на COVID-19 – прогноз МОЗ

Весною та влітку в Україні очікується спад захворюваності на COVID-19.

Зниження кількості випадків буде поступовим і триватиме майже до середини травня, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю "Укрінформ".

З травня прогнозуються мінімальні показники впродовж усього літа.

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Утім, за словами Ігоря Кузіна, треба усвідомлювати, що COVID-19 не зникне нікуди та буде реєструватися на території всього світу.

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"Тому, скоріш за все, восени слід очікувати чергового підйому захворюваності, вже напевно рутинного для нас, починаючи з жовтня-листопада", – каже головний санлікар.

Нагадаємо, наразі в Україні В Україні майже всі випадки COVID-19 викликані штамом "Кракен".