Чи буде зростати захворюваність на COVID-19 – прогноз МОЗ

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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7 квітня 2023

Весною та влітку в Україні очікується спад захворюваності на COVID-19.

Зниження кількості випадків буде поступовим і триватиме майже до середини травня, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю "Укрінформ".

З травня прогнозуються мінімальні показники впродовж усього літа.

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Утім, за словами Ігоря Кузіна, треба усвідомлювати, що COVID-19 не зникне нікуди та буде реєструватися на території всього світу.

 Фото: spotmatikphoto

"Тому, скоріш за все, восени слід очікувати чергового підйому захворюваності, вже напевно рутинного для нас, починаючи з жовтня-листопада", – каже головний санлікар.

Нагадаємо, наразі в Україні В Україні майже всі випадки COVID-19 викликані штамом "Кракен".

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