Чи буде вихідний після Великодня

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 квітня 2023

У 2023 році Великдень християни православного обряду святкують у неділю, 16 квітня.

Раніше було так, що у наступний день українці традиційно мали  вихідний.

Проте через чинний воєнний стан в Україні звичних трьох вихідних на Великдень не буде.

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У трудовому законодавстві зазначено: якщо святковий чи неробочий день збігається з вихідним днем (субота та неділя), вихідний день переносять на наступний після святкового чи неробочого.

 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Проте в Україні діють змінені норми під час воєнного стану, який запровадили 19 лютого 2022 року. Тому понеділок, 17 квітня, буде робочим днем.

Нагадуємо, що цьогоріч через воєнний стан не було вихідних і на Новий рік та Різдво.

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