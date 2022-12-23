Через війну українці не матимуть додаткових вихідних на новорічно-різдвяні свята

Цьогоріч українці не матимуть додаткових вихідних на Новий рік та Різдво через війну.

Ці святкові дні випадають на суботу або неділю.

У період дії воєнного стану в Україні також скасовано перенесення вихідних, що були передбачені Кодексом законів про працю.

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У березні 2022 року Верховна Рада прийняла закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", який змінив трудове законодавство.

Згідно із законом, на період воєнного стану скасовано усі святкові дні.

Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році".

Без воєнного стану українці мали б три додаткові вихідні на різдвяні свята та Новий рік:

понеділок, 26 грудня, замість неділі, 25 грудня – Різдво за григоріанським календарем;

понеділок, 2 січня, замість неділі, 1 січня – Новий рік;

понеділок, 9 січня, замість суботи, 7 січня – Різдво за юліанським календарем.

Це стосується державних компаній. Приватний бізнес має право надавати своїм працівникам святкові вихідні за бажанням.

Нагадаємо, цьогоріч Православна церква України дозволила святкувати Православне Різдво за західним стилем або за григоріанським календарем, а саме 25 грудня. Якщо святкувати Різдво 25 грудня, то зміщаються і дати інших зимових свят, зокрема Дня Святого Миколая.

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