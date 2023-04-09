Українські вступники можуть скласти НМТ у 24 країнах світу. Перелік

Для українських вступників розширили перелік країн та міст, де можна скласти Національний мультипредметний тест.
Наразі тестування можна пройти у 41 місті 24-х країн світу, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Наразі передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри буде створено в таких закордонних населених пунктах:
- Австрія (Відень);
- Азербайджан (Баку);
- Бельгія (Брюссель);
- Болгарія (Варна, Софія);
- Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Абериствіт, Единбург, Лондон);
- Грузія (Тбілісі);
- Данія (Орхус);
- Естонія (Таллінн);
- Ірландія (Дублін);
- Іспанія (Валенсія);
- Італія (Мілан, Рим);
- Канада (Едмонтон, Монктон, Торонтно);
- Латвія (Рига);
- Литва (Каунас);
- Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен);
- Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін);
- Португалія (Лісабон);
- Румунія (Бухарест);
- США (Нью-Йорк, Сакраменто);
- Угорщина (Будапешт);
- Фінляндія (Гельсінкі);
- Франція (Марсель, Париж);
- Чехія (Брно, Прага);
- Швеція (Стокгольм).
Наступного тижня очікується, що до списку країн, де можна бути пройти НМТ, додадуться Люксембург та Нідерланди (місто Роттердам).
|Фото: belchonock/Depositphotos
У Центрі оцінювання якості освіти зазначають, що хоча перелік міст для проходження НМТ розширено, кількість місць у центрах складання НМТ обмежена.
"Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Зважайте на те, що в деяких містах / країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", – закликають в УЦОЯО.
Також українці, які вже створили персональний кабінет і раніше вибрали більш віддалений пункт, після розширення списку країн та міст зможуть після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, вибравши іншу ближчу локацію.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підготуватися до НМТ і які ресурси використовувати.
Читайте також: Історія України лідирує: у МОН оприлюднили першу статистику реєстрації на НМТ
.