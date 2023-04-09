Українські вступники можуть скласти НМТ у 24 країнах світу. Перелік

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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9 квітня 2023

Для українських вступників розширили перелік країн та міст, де можна скласти Національний мультипредметний тест.

Наразі тестування можна пройти у 41 місті 24-х країн світу, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Наразі передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри буде створено в таких закордонних населених пунктах:

  • Австрія (Відень);
  • Азербайджан (Баку);
  • Бельгія (Брюссель);
  • Болгарія (Варна, Софія);
  • Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Абериствіт, Единбург, Лондон);
  • Грузія (Тбілісі);
  • Данія (Орхус);
  • Естонія (Таллінн);
  • Ірландія (Дублін);
  • Іспанія (Валенсія);
  • Італія (Мілан, Рим);
  • Канада (Едмонтон,  Монктон, Торонтно);
  • Латвія (Рига);
  • Литва (Каунас);
  • Німеччина (Берлін,  Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен);
  • Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав,  Краків, Люблін);
  • Португалія (Лісабон);
  • Румунія (Бухарест);
  • США (Нью-Йорк, Сакраменто);
  • Угорщина (Будапешт);
  • Фінляндія (Гельсінкі);
  • Франція (Марсель, Париж);
  • Чехія (Брно, Прага);
  • Швеція (Стокгольм).

Наступного тижня очікується, що до списку країн, де можна бути пройти НМТ, додадуться Люксембург та Нідерланди (місто Роттердам).

 Фото: belchonock/Depositphotos

У Центрі оцінювання якості освіти зазначають, що хоча перелік міст для проходження НМТ розширено, кількість місць у центрах складання НМТ обмежена.

"Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Зважайте на те, що в деяких містах  / країнах  тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", – закликають в УЦОЯО.

Також українці, які вже створили персональний кабінет і раніше вибрали більш віддалений пункт, після розширення списку країн та міст зможуть після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, вибравши іншу ближчу локацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підготуватися до НМТ і які ресурси використовувати.

Читайте також: Історія України лідирує: у МОН оприлюднили першу статистику реєстрації на НМТ

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