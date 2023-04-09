Українські вступники можуть скласти НМТ у 24 країнах світу. Перелік

Для українських вступників розширили перелік країн та міст, де можна скласти Національний мультипредметний тест.



Наразі тестування можна пройти у 41 місті 24-х країн світу, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Наразі передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри буде створено в таких закордонних населених пунктах:

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Австрія (Відень);

Азербайджан (Баку);

Бельгія (Брюссель);

Болгарія (Варна, Софія);

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Абериствіт, Единбург, Лондон);

Грузія (Тбілісі);

Данія (Орхус);

Естонія (Таллінн);

Ірландія (Дублін);

Іспанія (Валенсія);

Італія (Мілан, Рим);

Канада (Едмонтон, Монктон, Торонтно);

Латвія (Рига);

Литва (Каунас);

Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен);

Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін);

Португалія (Лісабон);

Румунія (Бухарест);

США (Нью-Йорк, Сакраменто);

Угорщина (Будапешт);

Фінляндія (Гельсінкі);

Франція (Марсель, Париж);

Чехія (Брно, Прага);

Швеція (Стокгольм).

Наступного тижня очікується, що до списку країн, де можна бути пройти НМТ, додадуться Люксембург та Нідерланди (місто Роттердам).

У Центрі оцінювання якості освіти зазначають, що хоча перелік міст для проходження НМТ розширено, кількість місць у центрах складання НМТ обмежена.

"Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Зважайте на те, що в деяких містах / країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", – закликають в УЦОЯО.

Також українці, які вже створили персональний кабінет і раніше вибрали більш віддалений пункт, після розширення списку країн та міст зможуть після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, вибравши іншу ближчу локацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підготуватися до НМТ і які ресурси використовувати.

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