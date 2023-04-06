Цього року, як і минулого, проведення традиційного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) – неможливе через повномасштабну війну. Натомість вступники до бакалаврату складатимуть НМТ з трьох предметів, один з яких тепер можна обрати самостійно.

Основними дисциплінами, як і минулоріч, будуть українська мова та математика. Серед предметів на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія та фізика.

Основна сесія національного мультипредметного тесту стартує вже за два місяці (5 червня), отже тим, хто планує проходити тестування і вступати до вишу, саме час почати активно повторювати вивчене і вивчати те, чого не знали.

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"Українська правда. Життя" з'ясовувала, як підготуватися до НМТ з основних предметів та історії України, а також які підходи є універсальними під час повторення/вивчення матеріалу з інших дисциплін.

Для цього ми поспілкувалися з:

Іриною Кевлюк , засновницею репетиторського центру "Акцент+";

, засновницею репетиторського центру "Акцент+"; Іваном Примаченком , співзасновником освітньої платформи Prometheus і випускником Стенфордського університету;

, співзасновником освітньої платформи Prometheus і випускником Стенфордського університету; Ольгою Берлін, математикинею Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату Кіровоградської облради.

Основна сесія НМТ розпочнеться 5 червня. Фото: belchonock/ Depositphotos

Яким буде НМТ-2023?

Завдання на НМТ повністю відповідатимуть змісту програми ЗНО з усіх вищевказаних предметів, запевняють в УЦОЯО.

Тести з української мови, історії України, хімії та біології міститимуть по 30 завдань різного ступеня складності. У тесті з математики – 22 завдання, з іноземної мови – 32, з фізики – 20.

Тестування триватиме 180 хвилин. На кожен з блоків відведено по 60 хвилин, однак учасники зможуть самостійно розподіляти свій час.

НМТ проходитиме у дві сесії:

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основна: 5 – 23 червня;

додаткова: 11 –24 липня.

Уже доступні демонстраційні варіанти завдань та онлайн-тестувальники, якими варто скористатися під час підготовки до НМТ. Їх можна знайти нижче за посиланнями:

НМТ проходитиме у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у населених пунктах.

Мультипредметний тест також зможуть скласти українські вступники, які проживають за кордоном через війну. Наразі МОН підтвердило домовленість про проведення НМТ у 21 країні.

Інструкцію, як зареєструватися на участь у тестуванні, можна знайти за посиланням.

Основні підходи під час підготовки до НМТ

Порад, "як вивчити за 2 місяці те, чого не вивчили за 11 років у школі" не буде. Успішність засвоєння та застосування знань з усіх предметів на практиці (щонайменше під час НМТ) полягає у системності. Зважаючи на те, що часу до початку основної сесії залишилося небагато, варто акцентувати на темах, засвоєних найгірше.

✅ Етап 1. Визначте "слабкі сторони"

Перегляньте програму ЗНО, пройдіть кілька демонстраційних варіантів тестів (останні можна знайти вище) з предметів, які складатимете на НМТ. Коли ви отримаєте результати, то зможете визначити орієнтовні теми, які варто опрацювати повторно.

✅ Етап 2. Не послуговуйтеся пасивним навчанням

Найбільш ефективна стратегія у підготовці до тестування – те, що у науковій літературі називається свідомою практикою або активним навчанням, наголошує Іван Примаченко.

Цей підхід протилежний пасивному навчанню, яким послуговуються більшість учнів та студентів. Йдеться про слухання лекцій чи перечитування підручника. У такому разі інформація лише споживається, але активно не використовується, а отже перспектива забути більшість прочитаного – висока.

Водночас активне навчання – це закріплення отриманих знань на практиці.

Примаченко радить після теоретичної частини одразу переходити до виконання завдань. Цей підхід актуальний під час підготовки до НМТ з будь-якого предмета.

"Активне навчання – це коли ви прочитали розділ підручника і одразу виконали завдання", – резюмував експерт.

✅ Етап 3. Якісний аналіз та виправлення помилок

Виконали завдання? Проаналізуйте, які з них ви зробили (не)правильно. Визначивши прогалини, поверніться до відповідних розділів у теоретичних матеріалах, аби пропрацювати їх повторно. Після цього знову виконайте практичні вправи.

"Практикуйтеся знову і знову, поки не отримаєте ідеальний результат. Так, складно практикуватися, якщо ви часто помиляєтеся. Але відчуття складності навчання і практики свідчить про те, що ви реально вчитеся. Це дуже важливо", – наголошує Примаченко.

✅ Етап 4. Відкладене повторення

Аби краще засвоїти забутий/невивчений/новий матеріал, варто кілька разів повернутися до застосування його на практиці.

Іван Примаченко радить одразу запланувати практику проблемних тем на наступний день, а потім – через три дні, тиждень, два.

"У такий спосіб ви збільшуєте проміжок часу між практикою. Завдяки цьому ви знову і знову повторюєте матеріал, але робите це в ефективний спосіб. Повторюєте саме тоді, коли починаєте це забувати", – зауважує співзасновник Prometheus.

Принцип відкладеного повторення часто застосовують під час вивчення іноземних мов, утім насправді він є універсальним, наголошує Примаченко.

Як підготуватися до НМТ з української мови?

Зміст завдань блоку НМТ з української мови охоплюватиме такі теми:

"Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія";

"Лексикологія. Фразеологія";

"Будова слова. Словотвір";

"Морфологія";

"Синтаксис";

"Стилістика";

"Розвиток мовлення".

При цьому в УЦОЯО попередили, що розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" у цьогорічних тестах приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування. Останній унеможливлює використання завдань на надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.

Зміст завдань блоку НМТ з української мови охоплюватиме теми програми ЗНО. Фото: Vejaa/ Depositphotos

Викладачка і репетиторка з української мови Ірина Кевлюк запевняє, що цьогорічний іспит не буде складнішим за традиційне тестування на ЗНО.

Під час підготовки до НМТ з української мови вона радить учням:

виокремити теми, які варто пропрацювати детальніше, попередньо виконавши 7-8 демонстраційних варіантів НМТ або ЗНО попередніх років;

уважно проаналізувати помилки: звернути увагу на те, які орфограми/пунктограми повторюються у кожному варіанті;

після цього вчіть/повторюйте/виконуйте якомога більше завдань та тестів, аби "набити руку", адже часто завдання НМТ/ЗНО складаються за аналогією, однак з різними приладами.

Кевлюк радить приділити особливу увагу відпрацюванню таких тем/завдань:

типи односкладних речень;

відокремлені члена речення;

відмінювання числівників;

розділові знаки у безсполучниковому складному реченні;

правопис прислівників (особливо окремо );

); фразеологізми.

З досвіду викладачки, зазвичай учні найчастіше роблять помилки у завданнях з тем, вказаних у переліку.

❗ Який підхід під час підготовки до таких тестів найбільш дієвий? Системність!

Ірина Кевлюк рекомендує принаймні тричі на тиждень по 2-3 години вдосконалювати свої знання з мови.

"Я не прихильник проходити лише тести, та й методично це не правильно. Спочатку читаємо, наприклад, орфограму, потім про себе повторюємо, підбираємо власні приклади і лише потім починаємо виконувати вправи та тести. Якщо ж ви працюєте лише з тестами – це помилка, й результат високим не буде. Опрацювали всю програму? Можете виконувати комплексні тести НМТ", – рекомендує викладачка.

Вона радить учням виписувати усі свої помилки та, спираючись на цей перелік, вчити теорію.

Готуючись до НМТ, крім посібників та шкільних підручників, можна також скористатися такими безкоштовними платформами:

Також під час підготовки до НМТ Кевлюк радить послуговуватися такими посібниками:

З. Тищенко, І. Літвінова. "Українська мова та література. Тестові зошити";

І. Літвінова, С.Бутко, Ю. Гарюнова, З. Тищенко. "Українська мова. Інтерактивний довідник-практикум із тестами";

І. Хворостяний. "Українська мова: лайфхаки. ЗНО без зайвої напруги".

Як підготуватися до НМТ з математики?

Зміст завдань блоку НМТ з математики охоплює теми з алгебри й геометрії, які вивчалися у шкільному курсі, а саме:

"Числа і вирази";

"Рівняння, нерівності і їх системи";

"Функції";

"Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків";

"Планіметрія";

"Стереометрія".

Математикиня Ольга Берлін під час підготовки до НМТ рекомендує учням приділити особливу увагу функціям, їхнім властивостям та графікам. Крім того, останнім прогнозовано буде завдання з параметром, тож варто попрактикуватися, додає викладачка.

Аби ефективніше підготуватися до НМТ, Берлін радить скласти план підготовки і виділяти на тренувальні завдання щонайменше дві години щодня.

"Чому щодня? Бо вважаю ефективним "занурення" в математику, адже так працює наш мозок, його потрібно тренувати систематично, навички розв’язування задач і вправ повинні постійно розвиватися, а пам’ять "не спати", тим більше часу залишилося дуже мало", – наголошує математикиня.

Системність у вивченні теорії та практичному застосуванні знань є основою успішного складення тесту. Фото: halfpoint/ Depositphotos

На НМТ учасникам дозволять користуватися деякими довідковими матеріалами, як-от формулами з геометрії, логарифмами, матеріалами з тригонометрії тощо.

Утім, Берлін радить учням активізувати зорову пам'ять на етапі підготовки, адже не всі з необхідних довідкових матеріалів будуть доступними. Для цього можна роздрукувати і завжди мати під рукою формули, рисунки та таблиці, які найчастіше доводиться застосовувати під час виконання тренувальних завдань.

"Запам’ятавши розташування, потім значно менше часу буде витрачатися на пошук потрібної формули. Їх обов’язково потрібно вивчити напам’ять. Наприклад, формули коренів тригонометричних рівнянь, графіки основних функцій тощо", – резюмує викладачка.

Крім минулорічних тестів, Берлін рекомендує учням використовувати такі посібники:

Математика. Підсумковий тренажер для підготовки до НМТ–2023;

посібники для ЗНО минулих років авторів: О.С. Істер, Ю.О. Захарійченко, Л.П. Гальперіна, А.М. Капіносов тощо.

Також можна послуговуватися онлайн-платформами, де розміщено багато матеріалів для комплексної підготовки до НМТ не лише з математики, але і з інших предметів:

Як підготуватися до НМТ з історії України?

Попри те, що історію України цьогоріч зробили необов'язковим предметом на НМТ, УЦОЯО прогнозує, що саме його більшість учасників обере третім.

У блоці НМТ з історії України будуть завдання, що стосуються історичного періоду: "Історія України 1914 р. – початку ХХІ ст.".

Завдання з історії України охоплюватимуть такі теми:

Україна в роки Першої світової війни;

Початок Української революції;

Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;

Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;

Україна в роки Другої світової війни;

Україна в перші повоєнні роки;

Україна в умовах десталінізації;

Україна в період загострення кризи радянської системи;

Відновлення незалежності України;

Становлення України як незалежної держави;

Творення нової України.

Усього в блоці НМТ з історії України буде 20 завдань, з-поміж яких 15 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів і 5 завдань на встановлення відповідності.

Найефективніший спосіб запам'ятовувати дати, факти, прізвища – це практика, резюмує Іван Примаченко.

Під час підготовки до НМТ з історії України можна користуватися:

При цьому Примаченко закликає учнів не "зазубрювати сухі факти", адже у випадку з історією України ефективніше в контексті запам'ятовування спрацює розуміння контексту тих чи інших подій.

✅ Опрацьовуючи велику кількість інформації, ведіть опорний конспект – виписуйте ключові цифри, дати, прізвища, визначення тощо. Після кожного розділу закривайте підручник і спробуйте відтворити у пам'яті всі ключові моменти, які записали у конспекті.

Пам'ятник Володимиру Великому у Києві. Фото: tverkhovinets/ Depositphotos

"Це тренує пам'ять. Потім варто повернутися через кілька годин, день або кілька днів, аби переконатися, що справді це пам'ятаєте", – додає Примаченко.

✅ Аби упорядкувати ключові події певного періоду в історії України, можна створити діаграми та часові шкали: підготувати блок-схеми або генеалогічне дерево, радять освітні експерти платформи "На урок".

✅ Під час підготовки до НМТ переглядайте короткометражні документальні фільми – це допоможе "наповнити" сухі факти з підручників емоціями та яскравими зображеннями. Для цього можуть стати у нагоді такі ресурси:

✅ Одним із дієвих методів також можуть слугувати асоціації подій або історичних персоналій з чимось особистим: віком, улюбленими серіалами, кумирами або інтересами. Можна створити прив'язку до дати випуску улюблених пісень, фільмів або книг.

✅ Намагайтеся не лише запам'ятовувати дати, але й встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Наприклад, якщо вам треба запам'ятати кілька уній – Кревську, Люблінську, Городельську та Берестейську, встановіть між ними логічний зв'язок.

❗Чи реально підготуватися до НМТ без репетитора? Однозначно, так.

Для цього необхідні:

мотивація (як варіант – вступ до омріяного вишу на бажану спеціальність),

цілеспрямованість,

системність,

дотримуватися порад, озвучених вище.

Чого (не) варто робити перед НМТ?

✅ Найважливіше: не намагайтеся в останній день перед тестом вмикати режим "надолужити все", адже пам'ять працює інакше, наголошує Іван Примаченко. Можна переглянути ключові моменти з предметів, які складатимете.

✅ Звечора підготуйте усі потрібні документи та покладіть їх на видне місце.

✅ Не пишіть жодних "шпаргалок". Вони можуть вам дорого коштувати, якщо зважитеся ними скористатись.

✅ Подбайте про свій сон.

✅ Одягайтеся у зручний одяг, аби під час проходження тесту не відволікатися на дискомфорт.

✅ Заздалегідь подивіться адресу пункту НМТ. Продумайте маршрут, врахуйте затори; про всяк випадок візьміть із собою готівку на таксі чи інші витрати.

✅ Не пийте жодних заспокійливих.

Освітні експерти радять починати виконувати НМТ з простих завдань. Фото: PantherMediaSeller/Depositphotos

Про що варто пам'ятати під час проходження НМТ?

✅ Аби психологічно налаштуватися на тест уже під час проходження НМТ, Ольга Берлін рекомендує починати з найлегших завдань. Такий підхід є універсальним. Зосередження на завданнях, відповіді на які ви знаєте точно, одразу заспокоїть, додає Ірина Кевлюк.

✅ Якщо під час НМТ ви усвідомили, що чогось не знаєте/не пам'ятаєте/не можете розв'язати останнє завдання, не панікуйте.

"Якщо паніка накриває, вчимо вправи: потрібно спробувати глибоко подихати, випити води, "заземлитися". Можна подивитися ще раз на довідкові матеріали, там дуже багато підказок, насправді", – наголошує Берлін.

✅ Уважно перевіряйте розв'язання завдань з математики та фізики, адже можна припуститися помилки, написавши не ту цифру або знак, застосувавши неправильну формулу.

✅ Оскільки мультипредметний тест складатиметься одразу з трьох предметів, варто робити короткі перерви перед тим, як починати виконувати завдання наступного блоку. Це допоможе перемкнутися.

✅ Не варто відкидати фактор удачі.

"Потрібно зберігати відповіді, відзначивши УСІ, адже завжди є шанс вгадати. І основне: учнів необхідно переконати мислити позитивно, бо навіть у найгіршому випадку, життя на цьому не закінчується. Про це завжди потрібно пам'ятати!" – наголошує Ольга Берлін.

Діана Кречетова, "Українська правда. Життя"

Фото обкладинки: Syda_Productions/Depositphotos