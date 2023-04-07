Історія України лідирує: у МОН оприлюднили першу статистику реєстрації на НМТ

У Міністерстві освіти і науки опублікували першу статистику реєстрації на національний мультипредметний тест 2023 року.

Наразі більшість вступників як предмет додаткового блоку обирають історію України – на НМТ з цього предмета вже зареєструвалися 26 220 людей.

На другому місці – іноземні мови, які обрали 18 545 учасників, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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Загалом за перші 4 дні реєстрації для участі в НМТ було створено майже 54 тисяч персональних кабінетів.

14 тисяч людей вже отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ 2023 року.

Також понад 7 тисяч людей хочуть проходити тестування за кордоном.

Фото: Wavebreakmedia /Depositphotos

"Реєстрація триває. Працюємо над тим, щоб цьогорічна вступна кампанія була плідною та безпечною", – додав Лісовий.

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Нагадаємо, реєстрація для участі в НМТ розпочалася 3 квітня і триватиме до 3 травня в онлайн-форматі.

В УЦОЯО пояснили, які документи обов'язково потрібні для реєстрації на НМТ-2023 і чи підходить скриншот з "Дії".