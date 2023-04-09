В Ірані у громадських місцях встановлять камери, щоб шукати жінок без хіджабів

В Ірані поліція встановить камери спостереження у громадських місцях, щоб ідентифікувати жінок, які не покривають волосся.

Після ідентифікації жінкам надсилатимуть попереджувальні повідомлення з детальним описом конкретного часу та місця, коли вони порушили закон про носіння хіджабу, повідомляють CNN та ВВС.

"В рамках інноваційного заходу та для того, щоб запобігти напрузі та конфліктам під час виконання закону про хіджаб, іранська поліція використовуватиме розумні камери в громадських місцях, щоб ідентифікувати людей, які порушують норми",– кажуть у поліції країни.

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У відомстві пояснюють, що слідкувати за жінками за допомогою камер будуть заради "збереження цінностей, захисту приватного життя сім’ї та підтримки психічного здоров’я та душевного спокою громади".

Поліція також закликала власників бізнесу дотримуватися правил шляхом "ретельних перевірок".

Нещодавно президент Ірану Ебрагім Раїсі повторив, що іранські жінки повинні носити хіджаб і назвав це "релігійною необхідністю".

Утім, голова судової системи Ірану Голамхоссейн Мохсені-Еджей вважає, що широкомасштабні репресії можуть бути не найкращим способом заохотити жінок дотримуватися правил.

"Культурні проблеми треба вирішувати культурними засобами. Якщо ми хочемо вирішувати такі проблеми арештами і ув'язненнями, то витрати зростуть, і ми не побачимо бажаної ефективності", – сказав він.

Минулого року іранські жінки вийшли на протести через смерть Махси Аміні, молодої курдської жінки, заарештованої за ймовірне порушення правил носіння хіджабу. Після смерті Аміні чимало жінок особливо у великих містах відмовилися носити хіджаб, попри ризик арешту.

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Після ісламської революції 1979 року у країні запровадили суворе тлумачення релігійного закону. Зокрема, жінки зобов’язані за законом покривати волосся хіджабом (хусткою).

Жінкам, які порушують закон, загрожує штраф або арешт. Публічні напади на жінок з непокритою головою в Ірані не рідкість.