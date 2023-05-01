ЄВІ-2023: з’явився демонстраційний варіант тесту для вступу на магістратуру

У 2023 році для вступу на переважну більшість магістерських програм потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

ЄВІ міститиме 30 завдань з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника), а також 33 завдання з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

В Українському центрі оцінювання якості освіти розробили демонстраційний варіант тесту для майбутніх магістрів.

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Пройти демонстраційний тест можна на сайті УЦОЯО онлайн, або завантаживши файл у форматі PDF.

"Завдяки фахівцям Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти майбутні магістри можуть потренуватися виконувати завдання ЄВІ у спеціальному онлайн-середовищі", – кажуть в УЦОЯО.

Завдання для тесту загальної навчальної компетентності буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності. А для тесту з іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Блок завдань із тесту загальної навчальної компетентності однаковий для усіх потенційних магістрів, а от завдання з іноземної мови – за вибором.

Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному ЄВІ, додають у Центрі.

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Однак за структурою, типами завдань і тривалістю виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

"Як під час виконання демонстраційного тесту, так і під час реального тестування вступник зможе вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи над тестом отримати результат тестування", – пояснюють в УЦОЯО.

Якщо зараз у вас повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 120 хвилин за комп’ютером – завантажте файли із демонстраційними варіантами ТЗНК й іноземної мови, виконайте завдання і звірте свої відповіді з правильними.

Зареєструватися для проходження ЄВІ та ЄФВВ потенційні магістри зможуть з 8 до 31 травня включно, звернувшись до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Нагадаємо, раніше МОН затвердило графік вступних іспитів до магістратури 2023 року. Вони проходитимуть у дві сесії.