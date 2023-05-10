Головні причини ДТП з постраждалими в Україні у 2023 році: статистика

Найпоширенішими причинами дорожньо-транспортних пригод з постраждалими в Україні у 2023 році стали перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів.

Про це повідомляє Опендатабот.

За перший квартал 2023 року сталося понад 4,5 тис. ДТП з постраждалими, майже стільки ж, як і за той самий період довоєнного 2021 року. Утім, кількість загиблих в аваріях, у порівнянні з 2021-м, зросла на 7%.

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Які причини ДТП з постраждалими

Найчастішою причиною аварій з постраждалими у 2023 році стало перевищення безпечної швидкості водіями. Саме через це сталося майже 50% аварій, в яких загинули 320 людей.

Нерідко причинами ДТП стають порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів.

Найчастішою причиною аварій з постраждалими у 2023 році стало перевищення безпечної швидкості водіями

Цьогоріч на 37% зросла кількість аварій з жертвами через провину пішоходів, а саме через перехід дороги у невстановленому місці. Через це сталося 249 аварій з постраждалими: на 42% більше, аніж у відповідний період 2021-го.

Найбільше ДТП з вини пішоходів сталося на Львівщині (25), Дніпропетровщині (21) та у Запорізькій області (21).

Види ДТП

Найбільша кількість ДТП за три місяці поточного року сталася через зіткнення авто – 1675 випадків. У таких аваріях зафіксували найбільшу кількість травмованих – 2586.

273 пішоходи загинули унаслідок наїзду автомобіля, що становили 42% від загальної кількості загиблих у ДТП.

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Найбільша кількість ДТП за три місяці поточного року сталася через зіткнення авто – 1675 випадків

Натомість більше смертей сталося в аваріях внаслідок наїзду на пішохода – 273 смерті або 42% від загальної кількості загиблих.