У Києві затримали чоловіка, який через ревнощі бив та обпікав паяльником співмешканку

У Києві затримали 32-річного киянина, який на три доби зачинив співмешканку в квартирі, де бив її та обпікав паяльником.

Причиною насильства стали ревнощі, повідомляють в поліції Києва.

10 травня до лікарні доставили 30-річну жінку з множинними травмами по всьому тілу, а також опіками.

Як зазначають в поліції, у такому стані медики її виявили у квартирі по вулиці Кубанської України.

Фото: Поліція Києва

Лікарі звернулися до поліції, після чого на місце події виїхали правоохоронці, й затримали співмешканця потерпілої.

"Оперативники швидко вийшли на слід підозрюваного. Ми встановили, що після скоєного зловмисник одразу поїхав шукати собі адвоката", – повідомив Зураб Мелікідзе, начальник Деснянського управління поліції.

Фото: Поліція Києва

Як встановили слідчі, на ґрунті ревнощів до знайомого чоловік протягом трьох діб бив потерпілу та застосував до неї паяльник у власному помешканні на Лісовому масиві.

"На місці оперативники опитали жителів і з’ясували, що пара зустрічалася деякий час і співмешканець її приревнував до когось зі знайомих, тому зачинив в квартирі й протягом 3 діб бив", – розповіла у коментарі "УП. Життя" речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Фото: Поліція Києва

Чоловіку повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Нині він перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає до десяти років за гратами.

Гірдвіліс додала, що наразі жінка перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Також вона додала, що підозрюваний раніше не мав проблем із законом.

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