У Львові 18-річну дівчину судили за секс на зупинці, а її партнера – ні

У Львові суд розглянув справу 18-річної дівчини, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту. Дівчину звинувачували у вчиненні дрібного хуліганства, однак її партнер на лаві підсудних не опинився.

Про це повідомив Zaxid.net з посиланням на рішення суду.

Як йдеться у судовому рішенні, 25 січня 2023 року о 22:18 у Львові дівчина "вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче поясу, вступила в контакт (статеві зносини) з чоловіком.

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На думку суду, львів’янка порушила громадський порядок, що стало "проявом безсоромності та грубої непристойності".

У Львові суд розглянув справу 18-річної дівчини, яка займалася сексом на зупинці

Суддя Франківського районного суду Львова Юрій Ванівський побачив в діях дівчини ознаки адміністративного правопорушення. Підсудна свою вину визнала.

Утім, суд урахував вік дівчини та обмежився усним зауваженням, а справу проти неї закрив.

Як зазначає Zaxid.net, рік тому цю дівчину вже судили за розпиття пива на спортивному майданчику. Тоді суд теж обмежився усним попередженням.

"Українська правда. Життя" намагалася з’ясувати, чому до відповідальності намагалися притягнути лише дівчину, а її партнера, який також вчиняв розпусні дії – ні. У поліції Львівщини коментарів нам не надали, зв’язатися з судом, який розглядав справу, також не вдалося.