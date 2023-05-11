В офісі "Української правди" відбувся День Донора. Як це було?

В офісі "Української правди" відбувся День донора: до ініціативи приєдналися читачі та учасники Клубу УП, а також журналісти видання.

Такий захід УП організовує вдруге, адже ми розуміємо важливість цієї справи – особливо для поранених військових під час війни.

Утім, крім цієї групи населення, переливання крові щодня потребують онкохворі, вагітні, пацієнти під час операції, потерпілі під час катастроф.

Донацію здійснювала виїзна бригада Київського міського центру крові у офісі "Української правди". А долучитися до ініціативи могли всі, хто не мав тимчасових або постійних протипоказань.

Першими донорами стали журналісти "Української правди". Автор усіх фото – Дмитро Ларін

Щоб забір крові був ефективним, перед донацією читачі та журналісти УП упродовж двох днів дотримувалися спеціальної дієти.

Марія Ткаченко, заступниця головної редакторки ТаблоID

За 4 години медики зібрали 12,6 літра крові. Її якість перевірять у лабораторії центру, а опісля вона вже рятуватиме життя інших.

Тетяна Сухачова, молодша редакторка ТаблоID

Загалом участь у ініціативі взяли 30 донорів, з яких до здачі крові допустили 28 людей.

Журналіст "Економічної правди" Олександр Колесніченко разом зі своєю дружиною Ларисою Колесніченко також доєдналися до донації

Також цією ініціативою ми хочемо нагадати, що бути донором – це важливо, адже одна здача крові може врятувати 3 життя.

Читач УП Артем Крикун-Труш після донації

Долучайтеся до Клубу УП, щоб творити ще більше гарних справ разом з нами!

Дмитро Вербицький, директор комерційного відділу

Євген Кізілов, випусковий редактор новин УП

Члени Клубу УП Єлизавета Яковлєва та Валентин Косач після здачі крові

Читачка УП Лариса Колесніченко під час здачі крові

Катерина Лотохова, директорка з персоналу УП

Усміхнена членкиня Клубу УП Олена Бугай після донації

Анастасія Жарикова, редакторка новин "Економічної правди"

Яна Куликова, акаунт-менеджерка УП

Дмитро Бураков, читач УП

Аліна Полякова, керівниця англомовної версії УП разом з перекладачкою новин та статей УП Мирославою Завадською

Анастасія Дячкіна, журналістка "Економічної правди"

Членкиня Клубу УП Ірина Шиба після донації

Маргарита Хараджа, читачка УП

Оля Гуцол, менеджерка Клубу УП