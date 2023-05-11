В офісі "Української правди" відбувся День Донора. Як це було? 

В офісі "Української правди" відбувся День донора: до ініціативи приєдналися читачі та учасники Клубу УП, а також журналісти видання.
Такий захід УП організовує вдруге, адже ми розуміємо важливість цієї справи – особливо для поранених військових під час війни.
Утім, крім цієї групи населення, переливання крові щодня потребують онкохворі, вагітні, пацієнти під час операції, потерпілі під час катастроф.
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Донацію здійснювала виїзна бригада Київського міського центру крові у офісі "Української правди". А долучитися до ініціативи могли всі, хто не мав тимчасових або постійних протипоказань.
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| Першими донорами стали журналісти "Української правди". Автор усіх фото – Дмитро Ларін
Щоб забір крові був ефективним, перед донацією читачі та журналісти УП упродовж двох днів дотримувалися спеціальної дієти.
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| Марія Ткаченко, заступниця головної редакторки ТаблоID
За 4 години медики зібрали 12,6 літра крові. Її якість перевірять у лабораторії центру, а опісля вона вже рятуватиме життя інших.
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| Тетяна Сухачова, молодша редакторка ТаблоID
Загалом участь у ініціативі взяли 30 донорів, з яких до здачі крові допустили 28 людей.
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| Журналіст "Економічної правди" Олександр Колесніченко разом зі своєю дружиною Ларисою Колесніченко також доєдналися до донації
Також цією ініціативою ми хочемо нагадати, що бути донором – це важливо, адже одна здача крові може врятувати 3 життя.
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| Читач УП Артем Крикун-Труш після донації
Долучайтеся до Клубу УП, щоб творити ще більше гарних справ разом з нами!
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| Дмитро Вербицький, директор комерційного відділу
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| Євген Кізілов, випусковий редактор новин УП
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| Члени Клубу УП Єлизавета Яковлєва та Валентин Косач після здачі крові
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| Читачка УП Лариса Колесніченко під час здачі крові
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| Катерина Лотохова, директорка з персоналу УП
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| Усміхнена членкиня Клубу УП Олена Бугай після донації
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| Анастасія Жарикова, редакторка новин "Економічної правди"
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| Яна Куликова, акаунт-менеджерка УП
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| Дмитро Бураков, читач УП
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| Аліна Полякова, керівниця англомовної версії УП разом з перекладачкою новин та статей УП Мирославою Завадською
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| Анастасія Дячкіна, журналістка "Економічної правди"
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| Членкиня Клубу УП Ірина Шиба після донації
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| Маргарита Хараджа, читачка УП
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| Не залишився поза кадром і наш фотокореспондент Дмитро Ларін, який також став донором крові
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