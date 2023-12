У Львові викрили псевдонауковця, який будував кар’єру завдяки підробленим дипломам

Василь Андріїв – співробітник одного з львівських вишів, який став професором права, маючи лише заочну освіту.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік зміг побудувати кар’єру науковця в Україні та Польщі завдяки підробленим дипломами та вигаданій біографії.

3 травня псевдонауковцю повідомили про підозру в шахрайстві, після чого він виїхав за кордон, де досі продовжує працювати адвокатом.

Більше про кар’єру "професора" розповіли журналісти "Наших грошей. Львів".

Фото: Paweł Weber i współpracownicy

За даними журналістів, чоловік народився 11 жовтня 1963 року в селі Мишин біля Коломиї, з 16 років працював робітником на одному з місцевих заводів.

На сайті Who is who, де публікують "причесані" біографії, йдеться про те, що Андріїв працював на заводі, а пізніше долучився до лав Радянської армії.

В біографії йдеться, що в 1985 році чоловік був зарахований студентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство".

Утім, після вручення підозри та обвинуваченні у шахрайстві Василя Андріїва інформацію про нього видалили.

Як встановили журналісти, в 1991 році чоловік отримав диплом спеціаліста КНУ, де заочно навчався на юридичному факультеті.

Паралельно з навчанням Андріїв продовжував працювати у Коломиї і через кілька років став директором комплексу "Планета" та торгового центру "Гуцульщина".

У 45-річному віці, завдяки підробленому диплому кандидата юридичних наук, чоловік вирішив влаштуватися викладачем права у Львівському національному університеті природокористування (ЛНУП).

Через три роки в ЛНУП він приніс "диплом" доктора юридичних наук.

Кар’єра Андріїва рухалася вгору й у 2016 році чоловік влаштувався на кафедру права у Львівському національному університеті ветеринарної медицини і біотехнологій, яку через рік очолив.

Ще через рік вчена рада університету підтримала пропозицію присвоїти Василю Андріїву вчене звання професора, а Міністерство освіти і науки затвердило це рішення.

У травні 2021 року з нагоди Дня науки президент Зеленський присвоїв Андріїву звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Василь Андріїв зі студентами Фото: архів/Наші гроші. Львів

На цьому кар’єра псевдонауковця обірвалася – в серпні 2022 року львівська поліція почала розслідування проти Андріїва за підозрою у шахрайстві.

"Отримавши від Міністерства освіти підтвердження про фальшиві дипломи кандидата і доктора юридичних наук, поліція звернулась до адміністрації ветеринарного університету, де Андріїв очолював кафедру права. За кілька днів зібралася вчена рада, до складу якої офіційно входив і Андріїв. Але на засідання, де його позбавили звання професора, він не прийшов і незабаром звільнився", – зазначають журналісти.

Попри підозру у вчиненні злочину, нині Василь Андріїв продовжує працювати адвокатом, адже його ліцензія, видана у 2012 році, досі чинна.

Кар’єра в Польщі

Серед різних довідок, які подавав Василь Андріїв для отримання наукових знань, є твердження, що у 2007-2009 роках він працював викладачем права у Вищій гуманітарно-природничій школі у польському місті Судомир.

Підтвердити це журналістам не вдалося.

Водночас розслідувачі з’ясували, що з 2015 року Андріїв викладає в Інституті правничих наук Університету імені Яна Кохановського в польському Кельце. Там він працює й донині.

Окрім того, Андріїв працює в адвокатському бюро "Павел Вебер і партнери" (Paweł Weber i współpracownicy) у Кракові. Це підтвердив керівник компанії Павел Вебер.

Під час пошуку інформації про псевдонауковця журналісти виявили, що у 2009 році надзвичайно схожа на Андріїва людина (алгоритми визначають схожість з ймовірністю близько 85%) опинилася на спільному фото зі скандально відомою у Львові активісткою Оленою Живко, яку підозрювали у масштабній афері з польськими візами.

Схожий на Василя Андріїва чоловік з Оленою Живко під час новорічної вечірки 2009 року. Фото:

ZAXID.NET

На світлині поруч із ними сидить колишній консул генконсульства Польщі у Львові Кшиштоф Циганчук, який втратив роботу в результаті афери за участі Живко.

Олена Живко, як і Василь Андріїв, була викрита в спробі підробки диплома юрфаку КНУ ім. Т. Шевченка.

Також в біографії Андріїва вказано, що він є почесним професором (doktor honoris causa) приватного Університету Данила Галицького в Івано-Франківську, втім у ректораті заперечили будь-яку його причетність до університету.

Зазначається, що не вдалося підтвердити авторство Андріїва у понад 100 наукових робіт.

"Ми знайшли лише п’ять його робіт за допомогою платформи Web of Science, а у переліку наукових робіт Національної бібліотеки імені Вернадського є лише три його наукові роботи – на тему сільського господарства та економіки", – йдеться в розслідуванні.

Волонтерство і корисні знайомства

Нині Василю Андріїву 59 років, тому в період воєнного стану він не може виїжджати з України.

З грудня 2022 року для перетину кордону чоловік використовує посвідчення особи з інвалідністю 3 групи. Його справжність підтвердити не вдалося.

Перебуваючи під слідством, з серпня по листопад 2022 року, Андріїв виїжджав за кордон через систему "Шлях", яка дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану.

Те, що"науковець" волонтерив й допомагав з доставкою вантажів за кордон, підтвердили в благодійному фонді "Віддані та відважні".

"Він співпрацював з нами і був дуже корисним для нашої організації, тому ми подавали прохання про виїзд для нього через систему "Шлях". Якийсь час ми вже не співпрацюємо", – пояснив керівник БФ Анатолій Козак, але не змін пояснити причини припинення такої співпраці.

Також відомо, що з 2007-го по 2013-й Василь Андріїв був позаштатним радником мера Львова Андрія Садового. Інформацію підтвердили у Львівській міськраді.

Вручення підозри й слідство

Наразі триває досудове розслідування, Василю Андріїву офіційно інкримінують підробку документів та шахрайство.

Санкції статті передбачають до 8 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами справи, Андріїв сплатив понад 107 тис. грн застави, тому на час слідства він не обмежений у своїх діях чи пересуваннях.

Нагадаємо, МОН звернулося до поліції через ймовірну підробку Спартаком Субботою документів про освіту.