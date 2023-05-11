У Львові викрили псевдонауковця, який будував кар’єру завдяки підробленим дипломам

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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11 травня 2023

Василь Андріїв – співробітник одного з львівських вишів, який став професором права, маючи лише заочну освіту. 

Як з’ясували правоохоронці, чоловік зміг побудувати кар’єру науковця в Україні та Польщі завдяки підробленим дипломами та вигаданій біографії.

3 травня псевдонауковцю повідомили про підозру в шахрайстві, після чого він виїхав за кордон, де досі продовжує працювати адвокатом.

Більше про кар’єру "професора" розповіли журналісти "Наших грошей. Львів".  

Фото: Paweł Weber i współpracownicy

За даними журналістів, чоловік народився 11 жовтня 1963 року в селі Мишин біля Коломиї, з 16 років працював робітником на одному з місцевих заводів.

На сайті Who is who, де публікують "причесані" біографії, йдеться про те, що Андріїв працював на заводі, а пізніше долучився до лав Радянської армії. 

В біографії йдеться, що в 1985 році чоловік був зарахований студентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство".

Утім, після вручення підозри та обвинуваченні у шахрайстві Василя Андріїва інформацію про нього видалили.

Як встановили журналісти, в 1991 році чоловік отримав диплом спеціаліста КНУ, де заочно навчався на юридичному факультеті. 

Паралельно з навчанням Андріїв продовжував працювати у Коломиї і через кілька років став директором комплексу "Планета" та торгового центру "Гуцульщина"

У 45-річному віці, завдяки підробленому диплому кандидата юридичних наук, чоловік вирішив влаштуватися викладачем права у Львівському національному університеті природокористування (ЛНУП). 

Через три роки в ЛНУП він приніс "диплом" доктора юридичних наук.

Кар’єра Андріїва рухалася вгору й у 2016 році чоловік влаштувався на кафедру права у Львівському національному університеті ветеринарної медицини і біотехнологій, яку через рік очолив. 

Ще через рік вчена рада університету підтримала пропозицію присвоїти Василю Андріїву вчене звання професора, а Міністерство освіти і науки затвердило це рішення.

У травні 2021 року з нагоди Дня науки президент Зеленський присвоїв Андріїву звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Василь Андріїв зі студентами Фото: архів/Наші гроші. Львів

На цьому кар’єра псевдонауковця обірвалася – в серпні 2022 року львівська поліція почала розслідування проти Андріїва за підозрою у шахрайстві. 

"Отримавши від Міністерства освіти підтвердження про фальшиві дипломи кандидата і доктора юридичних наук, поліція звернулась до адміністрації ветеринарного університету, де Андріїв очолював кафедру права. За кілька днів зібралася вчена рада, до складу якої офіційно входив і Андріїв. Але на засідання, де його позбавили звання професора, він не прийшов і незабаром звільнився", – зазначають журналісти.  

Попри підозру у вчиненні злочину, нині Василь Андріїв продовжує працювати адвокатом, адже його ліцензія, видана у 2012 році, досі чинна

Кар’єра в Польщі

Серед різних довідок, які подавав Василь Андріїв для отримання наукових знань, є твердження, що у 2007-2009 роках він працював викладачем права у Вищій гуманітарно-природничій школі у польському місті Судомир. 

Підтвердити це журналістам не вдалося. 

Водночас розслідувачі з’ясували, що з 2015 року Андріїв викладає в Інституті правничих наук Університету імені Яна Кохановського в польському Кельце. Там він працює й донині. 

Окрім того, Андріїв працює в адвокатському бюро "Павел Вебер і партнери" (Paweł Weber i współpracownicy) у Кракові. Це підтвердив керівник компанії Павел Вебер.

Під час пошуку інформації про псевдонауковця журналісти виявили, що у 2009 році надзвичайно схожа на Андріїва людина (алгоритми визначають схожість з ймовірністю близько 85%) опинилася на спільному фото зі скандально відомою у Львові активісткою Оленою Живко, яку підозрювали у масштабній афері з польськими візами. 

Схожий на Василя Андріїва чоловік з Оленою Живко під час новорічної вечірки 2009 року. Фото: 
ZAXID.NET

На світлині поруч із ними сидить колишній консул генконсульства Польщі у Львові Кшиштоф Циганчук, який втратив роботу в результаті афери за участі Живко. 

Олена Живко, як і Василь Андріїв, була викрита в спробі підробки диплома юрфаку КНУ ім. Т. Шевченка.

Також в біографії Андріїва вказано, що він є почесним професором (doktor honoris causa) приватного Університету Данила Галицького в Івано-Франківську, втім у ректораті заперечили будь-яку його причетність до університету.

Зазначається, що не вдалося підтвердити авторство Андріїва у понад 100 наукових робіт. 

"Ми знайшли лише п’ять його робіт за допомогою платформи Web of Science, а у переліку наукових робіт Національної бібліотеки імені Вернадського є лише три його наукові роботи – на тему сільського господарства та економіки", – йдеться в розслідуванні. 

Волонтерство і корисні знайомства

Нині Василю Андріїву 59 років, тому в період воєнного стану він не може виїжджати з України. 

З грудня 2022 року для перетину кордону чоловік використовує посвідчення особи з інвалідністю 3 групи. Його справжність підтвердити не вдалося. 

Перебуваючи під слідством, з серпня по листопад 2022 року, Андріїв виїжджав за кордон через систему "Шлях", яка дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. 

Те, що"науковець" волонтерив й допомагав з доставкою вантажів за кордон, підтвердили в благодійному фонді "Віддані та відважні".

"Він співпрацював з нами і був дуже корисним для нашої організації, тому ми подавали прохання про виїзд для нього через систему "Шлях". Якийсь час ми вже не співпрацюємо", пояснив керівник БФ Анатолій Козак, але не змін пояснити причини припинення такої співпраці.

Також відомо, що з 2007-го по 2013-й Василь Андріїв був позаштатним радником мера Львова Андрія Садового. Інформацію підтвердили у Львівській міськраді.

Вручення підозри й слідство 

Наразі триває досудове розслідування, Василю Андріїву офіційно інкримінують підробку документів та шахрайство.

Санкції статті передбачають до 8 років позбавлення волі. 

Згідно з матеріалами справи, Андріїв сплатив понад 107 тис. грн застави, тому на час слідства він не обмежений у своїх діях чи пересуваннях.

Нагадаємо, МОН звернулося до поліції через ймовірну підробку Спартаком Субботою документів про освіту.

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